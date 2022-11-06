蕭茲旋風式訪中有收穫有代價 外媒讚：人權議題上吼得很好

德國總理蕭茲（左）訪問中國，並會見中國國務院總理李克強（右）。（路透）

德國 總理蕭茲 旋風式訪華11小時獲中國批准德國BNT疫苗、空客（Airbus）也得到170億美元訂單，被視為此行「收穫」。也有分析稱，蕭茲選在中共20大後的時間點訪華，給被孤立的中國帶來巨大信心，這是他要付出的政治「代價」。不過蕭茲此行也獲讚揚，中媒稱他「可靠和信任」，外媒讚他在人權議題上「吼得很好」。

蕭茲率團訪問北京與習近平 會面，還帶著一個由德國商業大老組成的企業代表團隨行，引發全球關注。BBC引述美國獨立智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員司馬安洲（Andrew Small）分析稱，從同行的德國公司來看，這些公司似乎正在不顧一切地加深德國經濟對中國的依賴。

柏林的德國墨卡託中國研究中心（MERICS）主任胡謐空（Mikko Huotari）評論稱，蕭茲此次訪問的時機十分敏感。習近平剛在中共20大上歷史性地第三次確定擔任總書記，德國總理的到訪被北京視為對習近平政權的支持；「蕭茲顯然願意付出這個代價，來提升自己和在中國大量投資的德國公司的利益」。

布魯塞爾研究機構俄羅斯暨歐亞研究中心主任方嫻雅（Theresa Fallon）也表示，在美中關係緊張之際，蕭茲的訪問時間點顯得「笨拙」，蕭茲大可在G20峰會期間與習近平會面，「要注意的是，他真的帶給中國巨大信心，因為如今的中國相當受到排斥」。

美國智庫德國馬歇爾基金會高級訪問學者巴爾金（Noah Barkin）也質疑蕭茲的訪問時機。「對北京而言，這無關乎具體成果，更重要的是德國總理在20大後很快便訪問習近平的象徵意義」、「這使他的終身領導人地位具有國際合法性，也顯示出中國沒有被孤立。」

但蕭茲訪華後，受到一些德國媒體的讚揚。法廣報導，南德意志報指出，蕭茲此行不僅是為自己和國家，而且是作為自由世界的使者在旅行。柏林晨郵報讚蕭茲在北京使用「清晰的話語」譴責中國向外國投資者關閉自己的市場，並呼籲保障人權，「總理吼得很好」。

中國官媒中新網解讀蕭茲訪華釋放「可靠和信任」兩種價值觀，以及四個信號。四個信號分別是：一是「脫鉤」不是選項，代表中國是德國的重要夥伴；二是經貿合作是兩國關係發展的壓艙石；三是德國看重中國在國際問題上的獨特作用；四是反對搞陣營對抗。