中國航天動力系統 一天兩次重大突破
由航天科技集團六院自主研製的中國最大推力液體火箭發動機5日首次整機試車，而中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機首台整機熱同日也取得圓滿成功，中國航天在一天之內完成兩次航天動力系統的重大突破。
來源：YouTube
環球時報報導，中國最大推力液體火箭發動機設計推力500噸級，是現役120噸級液氧煤油發動機的四倍，採用世界上最大的補燃循環發動機推力室。首次整機試車的成功，標誌著該型發動機研製取得重大突破，具有重大里程碑意義，航天液體動力技術支撐航天強國建設躍上嶄新台階。
而中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機，瞄準商業航天日益增長的動力需求，採用重複使用的設計理念和設計方法，具有低成本、高可靠、使用維護方便、性能優異、無毒無污染等特點。其地面推力80噸，真空推力90噸，具備3至4次點火起動能力，可作為天地往返運輸系統、可重複使用運載器及低成本一次性運載火箭的動力裝置，具有廣泛的應用前景。
該型發動機作為航天科技集團六院「八年九機」中的一型，方案設計之初，研製試驗團隊就以重複使用為目標，瞄準打造一款重複使用精品主動力，實施先進試驗單元建設，將可檢測性、可維修性作為發動機總體及組件設計重點關注的內容。在繼承60噸級液氧甲烷發動機成功經驗的基礎上，通過對總體方案的研製迭代和優化改進，使之具備更優的性能和更高的可靠性。不但可實現大範圍推力調節能力，自主狀態監控與故障診斷能力，還可不下箭快速測發，48小時即可再次參加飛行。發動機採用全電控，具備「智慧大腦」，即健康監測和故障診斷系統，能夠滿足總體任務重構等需求，多項技術指標均居中國國內同等規模液氧甲烷發動機前列。
據了解，該型發動機此次整機熱試車成功將為中國商業航天運載火箭提供主動力，同時為可重複使用運載器發展奠定重要技術基礎。此款發動機實物將在即將開幕的珠海航展亮相。
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