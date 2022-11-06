中國航天動力系統 一天兩次重大突破

中國最大推力液體火箭發動機首次整機試車。（取材自環球網）

由航天科技集團六院自主研製的中國最大推力液體火箭發動機5日首次整機試車，而中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機首台整機熱同日也取得圓滿成功，中國航天在一天之內完成兩次航天動力系統的重大突破。

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環球時報報導，中國最大推力液體火箭發動機設計推力500噸級，是現役120噸級液氧煤油發動機的四倍，採用世界上最大的補燃循環發動機推力室。首次整機試車的成功，標誌著該型發動機研製取得重大突破，具有重大里程碑意義，航天液體動力技術支撐航天強國建設躍上嶄新台階。

而中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機，瞄準商業航天日益增長的動力需求，採用重複使用的設計理念和設計方法，具有低成本、高可靠、使用維護方便、性能優異、無毒無污染等特點。其地面推力80噸，真空推力90噸，具備3至4次點火起動能力，可作為天地往返運輸系統、可重複使用運載器及低成本一次性運載火箭的動力裝置，具有廣泛的應用前景。

該型發動機作為航天科技集團六院「八年九機」中的一型，方案設計之初，研製試驗團隊就以重複使用為目標，瞄準打造一款重複使用精品主動力，實施先進試驗單元建設，將可檢測 性、可維修性作為發動機總體及組件設計重點關注的內容。在繼承60噸級液氧甲烷發動機成功經驗的基礎上，通過對總體方案的研製迭代和優化改進，使之具備更優的性能和更高的可靠性。不但可實現大範圍推力調節能力，自主狀態監控與故障診斷能力，還可不下箭快速測發，48小時即可再次參加飛行。發動機採用全電控，具備「智慧大腦」，即健康監測和故障診斷系統，能夠滿足總體任務重構等需求，多項技術指標均居中國國內同等規模液氧甲烷發動機前列。