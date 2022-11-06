我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

中國航天動力系統 一天兩次重大突破

中國新聞組／北京6日電
中國最大推力液體火箭發動機首次整機試車。（取材自環球網）
中國最大推力液體火箭發動機首次整機試車。（取材自環球網）

由航天科技集團六院自主研製的中國最大推力液體火箭發動機5日首次整機試車，而中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機首台整機熱同日也取得圓滿成功，中國航天在一天之內完成兩次航天動力系統的重大突破。

來源：YouTube

環球時報報導，中國最大推力液體火箭發動機設計推力500噸級，是現役120噸級液氧煤油發動機的四倍，採用世界上最大的補燃循環發動機推力室。首次整機試車的成功，標誌著該型發動機研製取得重大突破，具有重大里程碑意義，航天液體動力技術支撐航天強國建設躍上嶄新台階。

而中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機，瞄準商業航天日益增長的動力需求，採用重複使用的設計理念和設計方法，具有低成本、高可靠、使用維護方便、性能優異、無毒無污染等特點。其地面推力80噸，真空推力90噸，具備3至4次點火起動能力，可作為天地往返運輸系統、可重複使用運載器及低成本一次性運載火箭的動力裝置，具有廣泛的應用前景。

該型發動機作為航天科技集團六院「八年九機」中的一型，方案設計之初，研製試驗團隊就以重複使用為目標，瞄準打造一款重複使用精品主動力，實施先進試驗單元建設，將可檢測性、可維修性作為發動機總體及組件設計重點關注的內容。在繼承60噸級液氧甲烷發動機成功經驗的基礎上，通過對總體方案的研製迭代和優化改進，使之具備更優的性能和更高的可靠性。不但可實現大範圍推力調節能力，自主狀態監控與故障診斷能力，還可不下箭快速測發，48小時即可再次參加飛行。發動機採用全電控，具備「智慧大腦」，即健康監測和故障診斷系統，能夠滿足總體任務重構等需求，多項技術指標均居中國國內同等規模液氧甲烷發動機前列。

據了解，該型發動機此次整機熱試車成功將為中國商業航天運載火箭提供主動力，同時為可重複使用運載器發展奠定重要技術基礎。此款發動機實物將在即將開幕的珠海航展亮相。

中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機首台整機熱試車均取得圓滿成功。（取材自環球網...
中國推力最大的80噸級液氧甲烷發動機首台整機熱試車均取得圓滿成功。（取材自環球網）

檢測

上一則

防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域

下一則

增7城市入選 中國擁13座「國際濕地城市」 冠全球

延伸閱讀

天然氣逐步淘汰 餐廳成本上昂可能換菜單

天然氣逐步淘汰 餐廳成本上昂可能換菜單
氣候峰會 40國將提甲烷減排計畫…全球關注中國動作

氣候峰會 40國將提甲烷減排計畫…全球關注中國動作
飛洛杉磯航班 機艙內突冒濃煙緊急迫降 視頻全錄

飛洛杉磯航班 機艙內突冒濃煙緊急迫降 視頻全錄
過度依賴中稀土？中外交部：礦資源國應共承擔供應責任

過度依賴中稀土？中外交部：礦資源國應共承擔供應責任

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵