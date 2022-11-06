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防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域

記者葉文義／綜合報導
中國自研的長征五號B遙四運載火箭搭載夢天實驗艙10月31日成功發射升空後，火箭殘骸墜落何處引起各方關注。(取材自央視新聞)
中國自研的長征五號B遙四運載火箭搭載夢天實驗艙10月31日成功發射升空後，火箭殘骸墜落何處引起各方關注。(取材自央視新聞)

中國自研的長征五號B遙四運載火箭搭載夢天實驗艙10月31日成功發射升空後，火箭殘骸墜落何處也引起各方關注。西班牙加泰羅尼亞地區民防總局4日通報稱「由於中國火箭不受控制進入大氣層」，一些自治區的機場停止運營。法國也宣布在法屬科西嘉島（Corsica）當地時間4日早上9時30分至10時30分關閉空域。

中國載人航太微信公號稱，經監測分析，2022年11月4日18時8分左右，長征五號B遙四運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於西經101.9°，北緯9.9°周邊海域，絕大部份器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

外媒對長征火箭殘骸墜落中方是否有預防措施提出質疑。對此，中國外交部發言人趙立堅4日表示，該型火箭採用特殊的技術設計，絕大部分器件將在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，對航空活動及地面造成危害的機率極低。

同時，趙立堅強調，中方一貫根據國際法和國際慣例展開和平利用外空活動，火箭末級再入大氣層是國際通行做法。中方主管部門一直密切監測相關火箭殘骸軌道參數，同時本著公開透明的態度及時向國際社會發佈資訊。

spacenews.com於11月4日曾稱，火箭殘骸再進入大氣層、地點在太平洋上空，這導致歐洲空中交通出現一些問題，部份原因是因為預測火箭殘骸再入的不確定性。

趙立堅 長征五號 微信

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