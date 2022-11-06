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珠海航展8日登場 殲20、C919、翼龍3飛來了

中國新聞組／北京6日電
殲20戰機5日降落珠海國際航展中心停機坪上。（中新社）
殲20戰機5日降落珠海國際航展中心停機坪上。（中新社）

第14屆中國航展將於8日至13日在珠海國際航展中心舉行，備受關注的殲20、國產大飛機C919在5日抵達珠海，並首次降落在珠海國際航展中心；此外，大型無人機「翼龍-3」也將亮相珠海航展，官媒聲稱，這款無人機具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，且強調在同級別無人機系統產品中，處於國際先進水平。

來源：YouTube

南方都市報報導，國產大飛機昨日中午抵達珠海航展現場，這也是C919首次亮相珠海航展。2017年5月5日，中國C919大型客機成功首飛。2022年9月29日，國產大型客機C919取得中國民航局頒發的型號合格證，這也意味著經過15年的努力，中國第一次嚴格按照國際通行適航標準走完了一款大型噴氣式客機設計、製造、試驗、試飛及適航取證全過程，C919具備交付客戶並投入市場運營的「安全資質」，同時也標誌著中國的適航審定能力達到世界先進水平。

C919大型客機5日抵達珠海國際航展中心。 （中新社）
C919大型客機5日抵達珠海國際航展中心。 （中新社）

央視軍事報導，中國研製的大型無人機「翼龍3」，也將首度在第珠海航展亮相。「翼龍3」是中國完全擁有自主智慧財產權的無人機平台，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中處於國際先進水平。消息也稱，此次航展還會有1月初才試飛成功的改良版「翼龍-1E」首次參展，且將會使用400多公斤的最大外掛、掛載9彈進行飛行表演，包含「空對地」彈等4種彈型。

中國航空工業中航無人機公司「翼龍1E」總設計師唐勇指出，通過多年技術積累，翼龍系列有14萬小時使用經驗，一個是技術、一個是經驗，都有必要反哺回新的型號形成新的品牌，使翼龍在1到2噸這一塊繼續在國際上有比較好的競爭力。

不過對於最新的「翼龍3」，目前並未有詳細的性能與規格的資訊。但從大陸央視公布的畫面中可以看到，它兩翼各有四個掛架，至少能夠掛載八枚彈頭，此次展示的則是掛載四種彈型各兩枚的配置。

另據環球網消息，此次在珠海舉辦的航展，將會有多款中國自行研發的軍民用途無人機亮相。具體而言，包含：「翼龍1E」、「翼龍3」、「無偵7」、「無偵8」、「攻擊11」、「雲影」和「旋戈」等款式。

公開資料顯示，「翼龍」系列無人機是大陸中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計。其中「翼龍1」機身長9.34公尺、翼展14公尺；「翼龍2」機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度為每小時370公里，最大起飛重量4.2噸，外掛能力為480公斤，可實現20小時持續任務續航。

殲20在珠海國際航展中心上空飛行。（中新社）
殲20在珠海國際航展中心上空飛行。（中新社）

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