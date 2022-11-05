「拜習會」還在喬時間 日相也傳想來場「岸習會」

日本首相岸田文雄。（路透檔案照）

美國總統拜登 和中國國家主席習近平 在15、16日的印尼G20峰會會面仍在磋商中，4日又傳出日本首相岸田文雄也打算趁G20或APEC來場「岸習會」，也是本月中旬，時間很緊湊。

如果日中峰會成行，將是已故首相安倍晉三與習近平2019年會面來雙方領導首度峰會，在「日本有事就是台灣有事」的安保背景下，岸田要如何面對20大後更為強勢的習近平，堅持兩岸問題和平解決，備受矚目。

「產經新聞」援引多名政府消息人士說法稱，日中雙方希望在G20峇里島峰會或18、19日的APEC曼谷峰會場邊會晤。日本外務省官員沒有立即回應置評要求。

在美中方面，消息人士表示，中國官員對兩位領導人上次交流結果不滿，最近才開始重新接觸。

消息人士說，習近平在7月通話中要求拜登阻止聯邦眾議院議長裴洛西訪台，但拜登以三權分立為由表示無能為力。裴洛西訪台後，北京 當局發動環台軍演，拜登政府則針對半導體出口實施新的嚴格管制，「卡脖子」的意圖明顯。

儘管雙邊緊張局勢升高，但有鑑於雙方都希望防止關係進一步惡化，G20拜習會機率仍高。

前官員和外交事務專家說，無論拜習會是否成行，隨著美中在全球影響力、軍事主導地位和新科技控制權競爭加劇，美中關係趨勢仍是下行。

川普政府時期國務院代理亞太助卿、現為耶魯大學法學院蔡中曾中國中心資深研究員的董雲裳表示：「我們此刻無法得知美中關係會多低迷。這是充滿不確定性的時代，我們需要讓領導人會晤、談話，這是起碼的低標。」

1名資深官員表示，G20這類多邊峰會的場邊峰會通常要到舉行前幾天才能夠確認。

消息人士指出，北京當局一直在評估美國近期採取措施限制中國取得晶片科技所帶來的影響，將根據評估結果調整應對措施。

外交事務專家表示，儘管如此，面臨數十年來經濟成長最差的表現，北京還沒準備好攤牌，而是要處理好與美國的關係。

歐巴馬政府時期美國國家安全會議亞洲事務資深主任、現為喬治城大學教授的麥艾文表示：「習近平可能正試圖防止美中關係跌破新低，為的是爭取時間增強中國經濟和軍事韌性」。