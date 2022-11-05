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中下單採購140架空客 蕭茲訪華獲「大禮」

中國新聞組／北京5日電
德國總理蕭茲4日到訪中國並會見習近平。（Getty Images)
德國總理蕭茲4日到訪中國並會見習近平。（Getty Images)

德國總理蕭茲帶領帶領重量級經濟團隊及多位工商界頂級CEO抵中訪問，料將為開啟中德、中歐高層互訪按下重啟鍵。在中德領導人原定45分鐘的會見延長到1小時20分鐘後，中國航材微信公眾號釋出訊息，中國大手筆下單採購140架空客(空巴)，這份迎接蕭茲的「大禮包」總值約170億美元。

新華社報導，蕭茲是中共20大召開後首位到訪的歐洲領導人，也是他就任以來首次訪華，此時訪華不僅具有強烈政治信號意義，經貿合作也是重點。

習近平4日上午在北京人民大會堂與蕭茲會面，兩國領導人原定45分鐘的會見延長到1小時20分鐘。習近平對蕭茲表示，當前，國際形勢複雜多變。中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。習近平希望德方也奉行「積極對華政策」，和中方一道抵制保護主義。

蕭茲表示，當前國際形勢複雜嚴峻，歐洲大陸也面臨前所未有的新挑戰。德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鉤」。

蕭茲訪中期間，中國航空器材集團與空客Airbus在北京簽署了140架空客飛機的批量採購協議，其中包括132架A320系列飛機、8架A350飛機，總價值約170億美元。

官方表示，航空運輸市場逐步恢復，未來將保持平穩較快增長，為適應航空市場發展，滿足企業運力需求，批量採購一批空巴飛機。

德國商報報導，2018年陪同德國前總理梅克爾，訪問過中國的德國化工巨頭巴斯夫首席執行官布魯德米勒，此次也在隨行名單上，該公司日前宣布，將在2030年前投資100億歐元，在廣東湛江建設新的「一體化基地」。福斯集團日前也宣布，計畫投資約24億歐元，與中國智慧晶片公司地平線成立合資企業。

BBC中文報導，此次訪華前，蕭茲面臨來自國內外的批評和擔憂。國際關係學者指出，德國的經濟震盪迫使蕭茲面對中國時採取「政經分離」的手段。

台灣輔仁大學義大利文系副教授張孟仁表示，新冠疫情與俄烏戰爭及後續引發的通貨膨脹與能源危機，重創德國這個出口大國，罕見地出現經濟衰退。德國經過整體評估後，發現難捨中國市場，可預見德國不會斷捨中國市場，但不會放棄參與印太地區的安全部署，甚至進行更常態性的部署，對內也會警覺關鍵設施的外資，及對外分散依賴。

中國宣布採購空客140架飛機，包含132架A320系列飛機。（取材自空客官網）
中國宣布採購空客140架飛機，包含132架A320系列飛機。（取材自空客官網）

蕭茲 德國 習近平

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