歐盟對中戰略分歧? 蕭茲單獨訪華挨批重商業利益

中國國家主席習近平（右）4日在人民大會堂接待來訪的德國總理蕭茲（左）。（美聯社）

德國 總理蕭茲 率頂級代表團訪中，不少專家及歐盟 國家質疑蕭茲作法是將短期商業利益置於整體對華戰略之上，可能使歐盟在對中國戰略政策上分歧，團結出現裂痕。德媒評論指出，面對中國，德國不能過於幼稚，也不能歇斯底里談虎色變。但也有專家稱，中國對歐盟的依賴性也很強，不需要討論依賴性問題。

蕭茲在為期一天的北京行中，與中國國家主席習近平和總理李克強會談。蕭茲率領一支由德國商業巨頭組成的「總裁團」隨行，明顯意在藉此行加強中德經貿合作。

不過，德國之聲報導，蕭茲此次訪華行程飽受批評，因為德國和歐盟各國普遍認為蕭茲將短期商業利益置於對華戰略及歐盟團結之上。

巴黎蒙田學院亞洲項目主任杜沙泰爾表示，蕭茲行這次訪問「顯示他對德國商業發展的短視近利，其優先次序遠大於任何幫助歐盟團結的考量」。德國反對黨基民盟的外交政策專家羅特根也在推特寫道：「蕭茲政府只是繼續將大公司帶來的利潤作為短期籌碼，忽略了長期依賴中國要付出的成本代價」。

「德國之聲」評論員馮海音認為，美中對立越來越激化，中國又是德國最重要的交易夥伴，如何選邊站成了柏林不得不面對的棘手問題。當前華盛頓與北京間的對話管道幾乎全面中斷，歐洲領導人此時保持與中國的對話管道，就顯得彌足珍貴，更何況歐洲和美國的利益並不完全吻合。

馮海音表示，中國是德國的交易夥伴，也是戰略性競爭者，蕭茲此次訪問北京必須找到平衡點。以前德國在對華關係問題上表現出的幼稚已成歷史。但以歇斯底里取代幼稚也同樣不可取。

中國新聞周刊刊文分析指出，蕭茲帶「總裁團」堅持訪華的所頂著的壓力來自三個面向。首先來自於德國政府內部和輿論場的反對；另一股壓力來自歐盟內部和大西洋彼岸，因為蕭茲此行被認為是「脫離了歐盟的協調軌道」；而最直接的壓力還是來自華盛頓，美國自然不願意在動員盟友「一致對華」的關鍵時刻看到德國特立獨行。