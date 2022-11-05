想要一起訪中? 馬克宏傳被蕭茲拒絕

法國總統馬克宏傳出有意願訪問中國 。(路透資料照片)

德國總理蕭茲 11月4日訪問中國引發各國關注。路透引述德國政府消息人士報導，法國總統馬克宏 曾向蕭茲建議他們一起前往北京 ，以發出歐盟團結的信號，但蕭茲拒絕了這一提議。

觀察者網報導，蕭茲此番訪華，創下多個首次和第一：蕭茲任內首次對中國的正式訪問；中共20大閉幕後首位訪華的西方大國領導人；三年來第一個訪華的歐盟國家領導人。

中國外交部發言人趙立堅3日曾表示，中方期待蕭茲首次訪華取得成功。中德是全方位戰略夥伴，今年是兩國建交50周年。半世紀以來交往合作已充分證明兩國的共識多於分歧，合作遠大於競爭，雙方是夥伴而不是對手，均從對方的發展和中德務實合作中受益。

但在蕭茲訪華後，一些人士認為，蕭茲單獨訪華可能會削弱其與中國領導人會談的能力，應該與法國總統馬克宏同行。路透也引述消息指出，法國總統馬克宏曾向蕭茲建議他們一起前往北京，但遭到蕭茲拒絕。

德國之聲引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」柏林辦公室訪問學者巴爾金表示，「分別前往北京的效果並不理想」，在11月中旬登場的20國領袖峰會上與習近平舉行雙邊會晤將更有意義。

「對於蕭茲和馬克宏來說，最重要的是不要讓北京把德法兩國玩弄於股掌間。不然這將成為歐洲多年來努力發展統一戰線後的重大挫折。」巴爾金說。

對於法國外交部長日前表示，馬克宏將在幾周或幾個月之內訪問中國，中國外交部回應目前沒有可以對外發布的消息。