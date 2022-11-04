我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

中企持股德漢堡碼頭 在美國介入後縮小

中國新聞組／北京4日電
德國政府批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(取材自新華網)
德國政府批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(取材自新華網)

中國企業收購德國漢堡港碼頭持股，引起西方關切。美國國務院高層透露，美國「強烈建議」勿讓中國取得德國港口控制權，最終才調整為較小持股。

來源：東方衛視環球交叉點

路透報導，中國遠洋運輸公司去年提議，收購物流公司HHLA在德國最大港漢堡港內3個貨櫃碼頭中其中一座的35%股權，但德國政府對是否放行交易意見分歧。

德國上周同意將這個港口碼頭24.9%股權賣給中遠，入股比率低於當初計畫。社民黨籍總理蕭茲領導的三黨聯合內閣中，綠黨與自由民主黨兩個較小的執政夥伴反對這筆交易。由於售股比率低於25%，這項交易形式上無需內閣批准。

不願具名的美國國務院高層官員說：「我們強烈建議，別讓中方持股取得控制權，一如你們所見的調整，確實沒讓中方持股過多。」

另一名國務院官員稱，確保漢堡市與港口本身掌握多數持股很重要，「這是我們想向七大工業國集團（G7）全體及世界所設的標準」。

中國外交部發言人趙立堅說，美國無權干預中國和德國合作，美國的行徑揭示其霸權心態和脅迫外交。

這個消息曝光之際，正值德國總理蕭茲4日將訪問北京，成為中共20大後首名到訪的G7領袖。

德國 國務院 蕭茲

上一則

禁員工午休趴睡？杭州電商公司：可買折疊床

下一則

打走私+疫情封控…水貨機退燒 華強北掀退租潮

延伸閱讀

洛城新語／美國打工人 越來越懶？

洛城新語／美國打工人 越來越懶？
華府美國華人博物館 推出道教文化展

華府美國華人博物館 推出道教文化展
北韓核攻美國或其盟邦 美防長：將「導致金氏政權終結」

北韓核攻美國或其盟邦 美防長：將「導致金氏政權終結」
德國總理蕭茲抵達北京 將會見習近平、李克強

德國總理蕭茲抵達北京 將會見習近平、李克強

熱門新聞

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
西藏拉薩26日有大量人民上街遊行，要求中國官方解除已在當地實施2個月的清零封城。西藏拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在網路上表示沒有預留足夠準備時間，許多人準備的糧食不夠，部分染疫者也沒有得到足夠的治療。（中新社資料照）

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

2022-10-27 12:04

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國