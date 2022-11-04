中企持股德漢堡碼頭 在美國介入後縮小

德國政府批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(取材自新華網)

中國企業收購德國 漢堡港碼頭持股，引起西方關切。美國國務院 高層透露，美國「強烈建議」勿讓中國取得德國港口控制權，最終才調整為較小持股。

來源：東方衛視環球交叉點

路透報導，中國遠洋運輸公司去年提議，收購物流公司HHLA在德國最大港漢堡港內3個貨櫃碼頭中其中一座的35%股權，但德國政府對是否放行交易意見分歧。

德國上周同意將這個港口碼頭24.9%股權賣給中遠，入股比率低於當初計畫。社民黨籍總理蕭茲 領導的三黨聯合內閣中，綠黨與自由民主黨兩個較小的執政夥伴反對這筆交易。由於售股比率低於25%，這項交易形式上無需內閣批准。

不願具名的美國國務院高層官員說：「我們強烈建議，別讓中方持股取得控制權，一如你們所見的調整，確實沒讓中方持股過多。」

另一名國務院官員稱，確保漢堡市與港口本身掌握多數持股很重要，「這是我們想向七大工業國集團（G7）全體及世界所設的標準」。

中國外交部發言人趙立堅說，美國無權干預中國和德國合作，美國的行徑揭示其霸權心態和脅迫外交。

這個消息曝光之際，正值德國總理蕭茲4日將訪問北京，成為中共20大後首名到訪的G7領袖。