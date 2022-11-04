投資加拿大稀土、鋰礦 3中企遭封殺、要求撤資

近年加拿大封殺中企投資概況。(資料來源：綜合外電）

加拿大 工業部3日以「國家安全」為由，要求三家中企剝離其在加拿大關鍵稀土礦產公司的投資 ，主要涉及電動車領域的鋰礦資源。外界認為加拿大劍指中國，採取行動將中資從關鍵礦產投資中剔除。對此，中國外交部要加方應停止對中企的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

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這三家公司分別是中礦資源旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業國際有限公司、以及藏格礦業旗下子公司Zangge Mining Investment （Chengdu） Co Ltd。他們分別被要求從加拿大動力金屬公司（Power Metals Corp.）、智利鋰業（Lithium Chile Inc.）以及加拿大超鋰公司（Ultra Lithium Inc.）撤資。

加拿大政府表示，除關鍵礦產，對專門從事敏感個人數據業務的公司收購，以及涉及國有或受政府影響投資者的擬議投資，可能會正式啟動國家安全審查。

實際上，加拿大已多次對中資企業開鍘，早在2018年就以「國家安全」為由阻止中國交通建設集團子公司收購加拿大最大建築公司阿肯集團（Aecon）；2020年12月又否決山東黃金收購加拿大黃金生產商特麥克資源公司；2021年9月要求中國移動剝離其在加拿大子公司中的股份；今年5月同樣以國安為由，禁止華為和中興參與加拿大的5G網路建設。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，以前國際上曾有政府對中方投資企業以違規等各種形式進行審核或者罰款，但並未有過直接點名要求撤資的情況。

霍建國分析，加拿大此舉一是跟隨美國的法令走向，二是體現自身奉行貿易保護主義的做法，加拿大經濟增長目前並不樂觀，該國不惜阻礙經濟發展也要阻斷同中國企業的合作，這一做法是走了極端，也是極富風險的決策。

霍建國認為，加拿大的這種行為是一種冒險的執法行為，加拿大應該考慮經濟的穩定性以及國際的形象。

中國外交部發言人趙立堅2日表示，對於加拿大要求三家中資企業從加拿大動力金屬公司等加方企業撤資一事，中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。

趙立堅說，全球礦產資源產業鏈供應鏈 的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果，加方泛化國家安全概念，人為地對中加企業間正常的經貿投資合作設置障礙的做法，不利於有關產業發展，與其自身標榜的市場經濟原則和國際經貿規則背道而馳，不利於有關產業發展，有損全球產業鏈供應鏈的穩定。