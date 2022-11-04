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中海外布局鋰礦遭加封殺 專家：電動車業恐「卡脖子」

中國新聞組／北京4日電
加拿大以「國家安全」為由，勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。專家認為，鋰資源成為中國電動汽車產業鏈最容易被卡脖子的環節之一。圖為中國電動車10月18日亮相巴黎車展。（新華社）
加拿大以「國家安全」為由，勒令3家中國企業撤出其在加拿大稀土礦物公司的股份。專家認為，鋰資源成為中國電動汽車產業鏈最容易被卡脖子的環節之一。圖為中國電動車10月18日亮相巴黎車展。（新華社）

海外布局鋰礦曾是中資鋰礦企業的「潮流」，但加拿大的一則新規使國內三鋰礦公司「躺槍」。財聯社報導，中礦（香港）、盛澤鋰業、藏格礦業三家公司都表示，投資金額較低、項目未生產等原因，該事件不會對公司2022年及未來業績產生重大影響。不過受消息影響，中礦資源3日早盤一度跌停。

三家鋰礦公司中，投資額最大的應屬盛新鋰能。盛新鋰能回應稱，這是加拿大方面單方面的通告，公司未提前收到通知。公司對於加拿大的投資僅限於一家投資公司，該公司間接持有位於阿根廷的鋰礦項目，「目前這個礦正處於勘探階段，最壞的情況我們可以撤回投資，直接對項目投資。」

藏格礦業鋰板塊業務相關負責人回應稱，目前該公司在加拿大當地並無鋰礦開發業務，該公司今年入股的加拿大超鋰公司僅擁有阿根廷、加拿大鋰礦項目的勘探權，且入股金額不大，約為人民幣2000萬元(273萬美元)。

中礦公司相關人士在會議中指出，公司在今日凌晨收到加拿大方正式通知，針對加拿大動力金屬公司（Power Metals Corp.）入股的事項有一個安全審查沒有通過。後續公司將再進行溝通，如果仍未獲得通過，將轉讓（Power Metals股權）給其他方（或撤資）。

但浙商證券研究所副所長施毅分析指，中國生產了全球約75％的鋰離子電池，但是在鋰資源占比不到20％。海外鋰公司大多在美國、澳洲及加拿大上市。這意味著鋰資源已經成為中國電動汽車產業鏈最容易被卡脖子的環節之一。

加拿大 投資 澳洲

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