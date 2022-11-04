蕭茲撰文解釋訪華：德中關係不能脫鉤

德國總理蕭茲2日在柏林一場新聞發布會。(歐新社)

德媒報導，德國 總理蕭茲 4日已抵達北京 ，對中國進行11小時的訪問。蕭茲行前為德媒撰文說明他訪華的原因之一，是中國必須在衝突中扮演更具建設性的角色，德中關係不能脫鉤。中國官媒稱，蕭茲率至少12名德企CEO組成的頂級商業代表團隨行，這些企業每年在華營收高達數百億歐元，印證中國市場的巨大吸引力，凸顯德國欲加強與中國經貿合作的決心。

來源:FRANCE 24

據德國電視一台和德國廣播電台報導，德國總理蕭茲是2019年以來首位訪問中國的歐盟國家重要領導人。蕭茲在北京會晤中國國家主席習近平和總理李克強，討論雙邊關係、應對氣候變化、俄烏局勢以及東亞局勢等國際問題。

蕭茲行前為德國「法蘭克福匯報」撰文解釋他訪華的原因。他說，自從他的前任上次訪問中國迄今已三年，期間德中關係面臨的挑戰和風險不斷增加，新冠病毒疫情加上烏克蘭危機以及對國際秩序、能源和食品供應、全球經濟和物價帶來的嚴重後果。「正因為在這種情況下，一切照舊是不可能的，所以我希望訪問中國。由於疫情和中國採取的嚴格防疫措施，在很長一段時間內訪問無法成行。這使得現在進行直接對話變得更加重要」。

蕭茲在文中表示，今天的中國已不再是五年或十年前的樣子。如果中國發生變化，德國與中國的交易也必須發生變化。他認為，中國必須在衝突中扮演更具建設性的角色。德中關係不能脫鉤，中國仍然是德國的重要經濟夥伴。德國希望與中國在氣候變化、全球衛生問題和糧食安全等領域展開合作。他並稱德奉行一個中國政策。

蕭茲此行還率領一個至少12名德國多家跨國企業CEO等高管組成的頂級商業代表團隨行，備受矚目。

中國官媒環球時報報導，此次跟隨蕭茲訪華的德國商界領袖雖然人數不多，但分量十足，覆蓋了中德經貿中的重點領域與潛力行業，無疑傳達出德國工商業對中國市場的重視。此次蕭茲訪華的一個重點是需要和中方共同確認未來兩國經貿合作的重點。這需要中德雙方提供相應的政策環境以鞏固合作。