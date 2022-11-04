習近平魅力比擬毛澤東？ 美國漢學家稱：毛聰明、習脆弱

美國資深漢學家認為，毛澤東比習近平聰明得多，也更有charisma。圖為北京天安門廣場附近一家商店陳列的毛澤東和習近平頭像瓷盤。（美聯社）

中共 總書記習近平 在20大 後進一步集中權力，對此不少人拿他跟中共前領導人毛澤東相比擬，不過美國漢學家林培瑞強調，習跟毛之間差很多，在魅力、深度等層面上，習都不可與毛比擬，也強調如今習近平政權相當脆弱。

來源：美國之音

美國之音2日刊出對美國資深漢學家林培瑞（Perry Link）的專訪影片，林培瑞出生於1944年，早在1972年「乒乓外交」時就擔任美國訪中團的翻譯，並在1970年代末期到中國研究當代文學，長期關注中國社會與中國文學發展，現為美國普林斯頓大學榮譽教授。

中文極為流利的他提到，習近平上台「這個轉折很驚人，我也沒想到過的」。他指，1979、1980年在中國時，是傷痕文學時期，也是「粉碎四人幫」的時候，幾乎所有的中國朋友、作家教授等等，都表示文革「絕對不會再出現，打了疫苗針，不可能再發生」。

不過林培瑞話鋒一轉，指出「現在你看習近平跟毛澤東時代越來越像。今天在網上看到很像毛澤東的口號，『讀習主席的書、聽習主席的話』，是毛澤東的調子，毛澤東就用那個模式、那些字一樣」。

林培瑞強調，習近平當然不是個毛澤東，毛澤東比習近平聰明得多，而且更有魅力（charisma）。同時，毛比習有深度，「非常討厭的深度，可是至少有深度」；「習近平不那麼感興趣，我不覺得是有份量的知識。怎麼勾心鬥角、這種政治把戲他會，可是更有趣的或者更廣泛的知識問題，我覺得他沒有東西」。

林培瑞並重批習近平，指他希望把自己提到毛的一個層面上，「他把中國帶回毛時代的那種狹隘的思維，加上民族主義，這是相當可怕、相當糟糕的一件事情」。

但是林培瑞認為，兩個時代也有不同。他分析，「毛時代老百姓的覺悟遠遠沒有現在多。21世紀初開始，中國老百姓有一種權利的概念，『我有權利，我能夠表達我的看法』」，林培瑞直言，習近平面對的社會比毛的「困難得多、調皮得多」。加上習近平沒有毛的魅力和腦筋，林培瑞最後斷言，「我並不覺得他是永久的一個什麼東西，我覺得他的政權相當脆弱」。