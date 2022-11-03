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申請簽證2年未果 CBC關北京分社

中國新聞組／北京3日電

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）2日表示，將關閉其在中國北京的新聞社，此前該媒體記者曾向中國當局申請工作簽證，但等了兩年之久仍沒有下文。

自由亞洲電台引述路透報導，加拿大廣播公司新聞網總編輯芬隆（Brodie Fenlon）在部落格發文寫道，過去兩年來，該媒體已與在加拿大的中國官員針對簽證問題進行無數次交涉，但都沒有達成任何解決方案。

芬隆表示，該媒體4月時曾致信給中國駐加拿大大使，但之後沒有後續消息。對此，中國駐加拿大渥太華大使館未立即作出回應。

另據加拿大「環球新聞」（Global News）報導，加拿大安全情報局（CSIS）行動處副主任泰西耶（Michelle Tessier）告訴加國國會議員，CSIS越來越擔憂中國試圖影響加拿大政治。泰西耶昨天在國會程序暨下議院事務委員會作證時表示，CSIS之所以擔憂，是因為中國共產黨在加拿大「介入並有意推進他們自己的國家利益」。

泰西耶舉例稱，中國和其他一些國家，一直試圖鎖定「各層級政府」的民選官員，以推進中國的國家利益。她未說明是哪些其他國家。

她說，中國還試圖鼓勵一些個人以「中國共產黨的代理人身分」發言或行事。「就他們的影響活動以及他們如何試圖操縱一些人為其利益而違反加拿大國家利益來說，這仍然是我們關注的問題。」

泰西耶說，中國會使用許多技術來實現這一目標，包括威脅加拿大的華人社區。她並提及中共最近被揭露在世界各地建立警察服務站的情事，其中包括加拿大。

除此之外，CSIS還擔心「許多敵對國家行為者對媒體的利用，包括中國」。泰西耶說：「我想，媒體中所有可用的載體都可能被敵對國家的行為者所利用。因此所有類型的媒體肯定容易受到利用。」

泰西耶稱，敵對外國行為者手中的另一種技術是利用世界各地現存的矛盾，並加深這種矛盾。「這是最常使用的載體之一，例如嘗試在社會中找出一個分裂性議題，並以各種方式將其放大。」

「我們確實看過，當然是在COVID疫情期間，敵對國家行為者試圖散布虛假信息。」

加拿大 工作簽證 共產黨

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