我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

中海外警務服務點 荷蘭令關 英國擬查、關孔子學院

中國新聞組／北京3日電
在英國有多家孔子學院，英國新首相蘇納克認為孔子學院對英國很多大學的自由構成威脅，會考慮關閉。（取材自中國國際中文教育基金會官網）
在英國有多家孔子學院，英國新首相蘇納克認為孔子學院對英國很多大學的自由構成威脅，會考慮關閉。（取材自中國國際中文教育基金會官網）

中國在海外設立的「海外警務服務點」引發歐洲國家關注與調查，繼西班牙、加拿大、愛爾蘭、德國之後，英國就三個未經申報的服務點展開調查，荷蘭則下令中國立即關閉境內的服務點。中國外交部則以「無端渲染」回應，稱該機構協助中國公民辦理駕駛證照，由熱心僑胞志願服務，並非中國警務人員。

美國政治新聞機構Politico指出，中國已在英國設置三個未經申報的「警務服務點」，其中兩個分別在倫敦亨頓和克洛伊頓、一個在蘇格蘭格拉斯哥。

安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）1日對國會下議院表示，這類活動「必須停止」，強調任何外國政府試圖在英國領土上運作安全機構的行徑「不可接受」。

他說：「英國存在未經申報警察局的報導當然令人極其擔憂，會嚴肅看待。在英國土地上運作的外國都必須遵守英國法律。非法遣返任何個人的企圖不會予以容忍。」

自由亞洲電台報導，中國自2018年起在阿姆斯特丹和鹿特丹營運海外警務服務站，外長胡克斯特拉1日表示，由於中國並未向荷蘭提交設立服務站的申請許可，外交部已通知中國大使，服務站必須立即關閉。荷蘭外交部正調查事件，並要求中國大使為設立警務服務站作出解釋。

流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝從今年2月開始曾多次被自稱中國海外服務站人員滋擾。他對於荷蘭政府的決定表示欣慰。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應，被點名的機構不是「警察站」或「警察服務中心」，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務。有關活動由熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員。

另據美國之音報導，中國另一海外機構「孔子學院」的運作也引發關注，英國安全事務國務大臣圖根哈特在回應質詢時稱，新首相蘇納克認為孔子學院對英國很多大學的自由構成威脅，會考慮關閉這些機構。

英國有31間孔子學院，包括蘇格蘭五間。但蘇格蘭學界希望與英國保安官員作緊急討論，嘗試阻止關閉孔子學院的計畫。相關資料指出，蘇格蘭五間大學在過去15年接收了來自中國1300萬英鎊資金，讓孔子學院運作。

中國在海外設置的「海外警務服務點」引發歐洲國家關注，圖為福州市公安局海外110報...
中國在海外設置的「海外警務服務點」引發歐洲國家關注，圖為福州市公安局海外110報警服務台，該服務台處置來自88個國家和地區的海外僑胞報警求助。(中新社)

英國 警察 遣返

上一則

韓正訪新加坡 李顯龍盼美中關係穩定

下一則

居隔外出 北京1人害2700人被管控 6日京馬恐取消

延伸閱讀

英國央行開始出售債券 率G7之先實施主動量化緊縮

英國央行開始出售債券 率G7之先實施主動量化緊縮
稱移民「入侵」英國 內政大臣言論遭議員警告

稱移民「入侵」英國 內政大臣言論遭議員警告
中國外交部將在香港設國際調解院籌備辦公室

中國外交部將在香港設國際調解院籌備辦公室
英、韓爆禽流感 香港暫停進口禽類產品

英、韓爆禽流感 香港暫停進口禽類產品

熱門新聞

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

2022-10-26 19:50
西藏拉薩26日有大量人民上街遊行，要求中國官方解除已在當地實施2個月的清零封城。西藏拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在網路上表示沒有預留足夠準備時間，許多人準備的糧食不夠，部分染疫者也沒有得到足夠的治療。（中新社資料照）

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

2022-10-27 12:04

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜