中海外警務服務點 荷蘭令關 英國擬查、關孔子學院

在英國有多家孔子學院，英國新首相蘇納克認為孔子學院對英國很多大學的自由構成威脅，會考慮關閉。（取材自中國國際中文教育基金會官網）

中國在海外設立的「海外警務服務點」引發歐洲國家關注與調查，繼西班牙、加拿大、愛爾蘭、德國之後，英國 就三個未經申報的服務點展開調查，荷蘭則下令中國立即關閉境內的服務點。中國外交部則以「無端渲染」回應，稱該機構協助中國公民辦理駕駛證照，由熱心僑胞志願服務，並非中國警務人員。

美國政治新聞機構Politico指出，中國已在英國設置三個未經申報的「警務服務點」，其中兩個分別在倫敦亨頓和克洛伊頓、一個在蘇格蘭格拉斯哥。

安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）1日對國會下議院表示，這類活動「必須停止」，強調任何外國政府試圖在英國領土上運作安全機構的行徑「不可接受」。

他說：「英國存在未經申報警察 局的報導當然令人極其擔憂，會嚴肅看待。在英國土地上運作的外國都必須遵守英國法律。非法遣返 任何個人的企圖不會予以容忍。」

自由亞洲電台報導，中國自2018年起在阿姆斯特丹和鹿特丹營運海外警務服務站，外長胡克斯特拉1日表示，由於中國並未向荷蘭提交設立服務站的申請許可，外交部已通知中國大使，服務站必須立即關閉。荷蘭外交部正調查事件，並要求中國大使為設立警務服務站作出解釋。

流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝從今年2月開始曾多次被自稱中國海外服務站人員滋擾。他對於荷蘭政府的決定表示欣慰。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應，被點名的機構不是「警察站」或「警察服務中心」，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務。有關活動由熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員。

另據美國之音報導，中國另一海外機構「孔子學院」的運作也引發關注，英國安全事務國務大臣圖根哈特在回應質詢時稱，新首相蘇納克認為孔子學院對英國很多大學的自由構成威脅，會考慮關閉這些機構。