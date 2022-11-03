日擬跟進美國祭晶片令 中斥經濟霸凌 籲各國做正確判斷

美國10月對中國祭一系列半導體晶片出口管制禁令，並積極遊說日本等盟國跟進，據日本經濟新聞稱，岸田政府正考慮跟進美方做法，圖為江蘇一家光電企業員工在生產晶片。（新華社）

美國正敦促包括日本 在內的盟國，跟進美國對中國實施的出口管制措施，以打團體戰的方式展開遏止中國發展先進半導體。日本政府傳出正在評估採取類似的限制措施，而此舉恐擴大對相關業者的衝擊，中國外交部回應稱，反對美方經濟脅迫，希望各國獨立自主做出正確判斷。

美國和日本聯手對中國展開科技戰的態勢儼然成形。日經新聞報導，知情人士透露，東京當局已開始內部討論，評估可採哪些措施，並關注歐盟國家、南韓等美國盟邦因應之道。日本經濟產業大臣西村康稔日前說：「我們正和美方溝通，並據此邀國內業者參與公聽會。」

美國商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲表示，「我們正和盟國洽談，他們都知道我們期盼他們採取同樣應對方式。」部分美國企業也主張，只有他們不能和中國做生意並不公平，呼籲其他國家也採取類似的管制措施。

華府預期，盟國一起實施管制措施，會讓北京當局為其迅速擴張的軍力，購買或製造先進半導體更具挑戰性。

面對日本可能對中國祭出管制措施，當地的半導體產業正在做準備。一名主要晶片製造設備商說：「若中方停止生產先進半導體，高附加價值、尖端的製造設備需求將會跟著減少，而這是日本的強項之一。」儘管還不清楚日本將祭出的具體措施，但Nikon等日企已在評估此舉的衝擊。

央視新聞報導，外交部發言人趙立堅 2日在外交部例行記者會上指出，美方一再濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，脅迫盟友參與對華經濟遏制，對全球產業鏈、供應鏈穩定造成極大破壞，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害各國經濟發展和民生福祉。

趙立堅表示，我們將繼續同國際社會一道，反對美方的經濟脅迫和霸凌行徑，共同維護世界經濟體制規則和基礎的穩定。我們也希望其他國家從本國長遠利益和國際社會根本利益出發，獨立自主地作出正確判斷。

此外，在越共中央總書記訪華期間，兩國發表的聯合聲明指出，雙方就海上搜救合作協定、海上漁業活動突發事件聯繫熱線協議文本達成一致，同意盡快簽署。環球時報社評指出，而就在聯合聲明發表的同一天，美國媒體卻翻出一則「舊聞」，顯得有些蹊蹺且突兀。社評稱，今年8月，中國遠洋捕魚船隊在南美洲東太平洋海域同美國海岸警衛隊巡邏船發生「對峙」，拜登 政府正考慮是否對相關中國漁船採取制裁措施。這時候炒作「非法捕撈」問題，難免讓人懷疑是存心破壞、添堵、潑髒水。