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澳部署B-52 胡錫進：當「超級關島」是想找揍？

中國新聞組／北京3日電
美國將在澳洲部署6架可攜帶核彈的B-52轟炸機，目標直指中國。圖為早前B-52轟炸機飛經阿富汗上空將進行空中加油畫面。（路透）
美國將在澳洲部署6架可攜帶核彈的B-52轟炸機，目標直指中國。圖為早前B-52轟炸機飛經阿富汗上空將進行空中加油畫面。（路透）

近月美澳官員提出雙方合作推動「朋友圈」供應鏈，減少對中國的依賴，中國外交部稱相關建議是「將世界經濟政治化、工具化、武器化」。另方面，美國計畫在澳洲部署6架可攜帶核彈的B-52轟炸機，目標直指中國，中國媒體人胡錫進稱，澳洲把自己變成「超級關島」，是不是在找揍？

綜合澳媒及中媒報導，「2022年澳洲全能源展覽會」於10月26至27日在墨爾本召開，與會人士指出，「朋友圈」正在成為可再生能源領域重要的術語。中國目前控制著全球約90%的精煉稀土產量，以及大部分關鍵礦物的產量。中國力求維持這一壟斷局面，而澳洲和美國正在努力改變這個情況。

自由亞洲電台報導，澳洲公司Lynas目前是中國以外唯一生產和提煉稀土的主要企業。在今年6月，該公司贏得了美國國防部1.2億美元的合同，在美國建立一個加工設施。但隨著美國總統拜登的「減少通貨膨脹法案」出台，此類舉措可能會加速，該法案將投資數十億美元，以促進美國和澳洲等盟國的關鍵礦產供應鏈。

澳洲資源部部長馬德琳．金表示，美澳的計畫不僅是在澳洲境內生產關鍵礦物，而且還要開始轉移被轉移到海外的業務或工業，回到它最初被轉移的國家；而所謂的「朋友圈供應鏈」是一個長期的願景，她認為，西方國家能夠在不久的將來結束對中國的稀土和關鍵礦物的依賴是一個「白日夢」。

在北京，中國外交部發言人趙立堅1日在例行記者會上表示，中方一貫認為關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈供應鏈安全穩定發揮積極作用，共同承擔全球相關礦產供應的責任，確保相關經貿合作正常開展；同時，不應將世界經濟政治化、工具化、武器化，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊現有的世界經濟體系。

趙立堅聲稱：「中方將繼續深度參與全球產業分工與合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。」

另方面，美國計畫在澳洲部署6架可攜帶核彈的B-52轟炸機，澳洲專家認為這一挑釁性舉動完全是針對中國的。中國外交部表示，可能引發地區軍備競賽。

環球時報前總編輯胡錫進發文表示，澳洲把自己變成「超級關島」，是不是在找揍？澳洲一方面嚷嚷願意同中國改善關係，一方面在軍事上對華咄咄逼人，積極為美軍針對中國的軍事準備出力出資源，一個如此分裂的澳洲，他們難道自己不覺得自己是個戰略上賤招的小丑嗎？

胡錫進說：「我們（中國）需要為它建立量身定做的專門能力，使得我們可以在未來一旦爆發的戰爭中一舉拔掉美國埋在澳洲的幾顆釘子。我們不主動招惹澳洲，但它如果真的湊過來成為對華軍事干涉的一部分，我們決不能輕饒它」。

澳洲 供應鏈 稀土

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