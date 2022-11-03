會巴基斯坦總理 習近平牽掛中國人安全

習近平2日會見訪華的巴基斯坦總理謝里夫。（新華社）

中國國家主席習近平 2日會見正在北京 進行訪問的巴基斯坦總理謝里夫時說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於周邊外交的優先方向，願同巴方提升全方位戰略合作水平，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為中巴全天候戰略合作伙伴關係注入新動力；並稱，感謝巴方在涉及中國核心和重大關切問題上支持中方。

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習近平高度牽掛中國人在巴基斯坦的安全問題，希望巴方為前往開展合作的中國機構和人員，提供「可靠安全環境」，央視報導，中巴2日簽署了「加強版」的「安保方案備忘錄」，為赴巴基斯坦開展合作的中國機構和人員「提供可靠安全環境」；此外，雙方2日也簽署了20多項新的合作協議。

據央視新聞報導，習近平在人民大會堂會見謝里夫時說，中國和巴基斯坦是好朋友、好夥伴、好兄弟。近年來，兩國在世界變局亂局中相互支持、砥礪前行，彰顯中巴「鐵桿」情誼。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於周邊外交的優先方向，願同巴方提升全方位戰略合作水平。

習近平強調，中方讚賞巴方堅定推進對華友好合作，感謝巴方在涉及中國核心和重大關切問題上支持中方，將堅定支持巴方維護國家主權和領土完整、發展利益、民族尊嚴。

習近平指出，中國將繼續堅持對外開放基本國策，不斷以中國新發展為包括巴基斯坦在內的世界各國提供新機遇。中方願同巴方深化發展戰略對接。雙方要用好中巴經濟走廊聯合合作委員會機制，以更高效率推進中巴經濟走廊建設，將其打造成一帶一路 高質量發展示範性工程。要加快推進瓜達爾港配套基礎設施建設，發揮港口對地區聯通發展的輻射帶動作用。

他強調，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。面對高度不確定的世界，雙方要站在歷史正確的一邊，保持在國際多邊機制中的高水平合作，在重大國際地區問題上密切配合，維護真正的多邊主義，維護國際公平正義，維護發展中國家共同利益，為世界提供確定性和正能量。

謝里夫表示，過去10年來，中國取得了堪稱時代奇蹟的偉大發展成就，並在國際上堅持多邊主義，推動團結和合作，為維護世界和平與發展作出重要貢獻。世界離不開中國，沒有任何勢力能夠孤立遏制中國發展。

他還說，深化巴中全天候戰略合作伙伴關係是巴外交政策基石和社會各界共識；巴方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉港等核心利益問題上的立場。

謝里夫說，中巴經濟走廊建設對巴經濟社會發展產生了深遠影響，巴方願同中方一道，持續推進高質量共建一帶一路，希望中方大力支持推進一號鐵路幹線升級改造和卡拉奇環城鐵路等重要基礎設施項目建設。巴方將進一步強化安保措施，全力保護在巴中國機構和人員的安全。巴中友誼堅不可摧，巴方將永遠同中國堅定站在一起。

會談結束後，習近平在人民大會堂金色大廳為謝里夫舉行了歡迎宴會。中國國務委員兼外交部長王毅，中國發展和改革委員會主任何立峰等參加。