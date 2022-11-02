顏寧自詡「娛樂博主」 欣賞朱一龍 還會上微博自嘲

顏寧宣布將從普林斯頓大學辭職，回國創立深圳醫學科學院。（取材自澎湃新聞）

「科研女神」顏寧宣布將辭去普林斯頓大學教職返回中國。從過去諸多報導來看，顏寧經常與網友互動，發自己的生活日常照，自我定位為「娛樂博主」，甚至還很坦然地表示，科普環境良莠不齊，只有成為網紅，才可以為更多事件發聲。

香港文匯報報導，顏寧優雅、時尚，經常活躍在微博 中，把自己當「娛樂博主」而非「科普博主」，更坦言自己欣賞「人生大事」裡的中國演員朱一龍。

顏寧2016年9月作客中央電視台製作的「開講啦」欄目，語言犀利活潑、幽默風趣，金句頻出：「科學的世界對性別是沒有偏向性的。」、「為什麼女科學家前面一定要加個『女』字呢？」、「我要把『女為悅己者容』改成『女為己容』。」節目播出後，顏寧的微博「粉絲」數從幾千漲到幾十萬，成了名副其實的「網紅」。

翻看顏寧的微博可以發現，她很少提難懂的專業術語，積極表達思想與網友互動。2019年4月30日，美國國家科學院院士名單發布時，還在睡夢中的顏寧被鬧鐘叫醒，看著各路好友發來祝賀信息，她不緊不慢地回應：「等等，先刷個牙。」隨後又在微博上自我調侃提名 刊登的照片表情，說是自己對手機 擠眉弄眼做出來「最慈祥」的微笑。