「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

又一中國科學家選擇歸國服務。知名結構生物學家、「科研女神」顏寧昨宣布將辭去普林斯頓大學教職，全職出任深圳醫學 科學院創始院長。顏寧五年前由清華大學來美，她宣布返中後引起廣泛迴響。有評論稱顏寧等華裔 科學家加速回流，顯示中國在中美科技競爭下的搶人才大戰再勝一回合。而對顏寧回國，中國不少網民表示「歡迎」，也有人酸「也許過兩年又跑了」。

澎湃新聞報導，1日在2022深圳全球創新人才論壇上，顏寧宣布將返回中國的消息一出，引發輿論強烈關注。微信 公眾號「深圳衛健委」轉發消息時配圖稱「老闆看到她：人才；轉頭看看我：裁人」。有網友表示，「來了就是深圳人，深圳歡迎你！」另據深圳市衛健委文章介紹，深圳醫學科學院絕不是來搶飯碗的，相反，要幫助大家把蛋糕做得越來越大。

本報系聯合報報導，顏寧為中國知名科學家，她未滿30歲即從普林斯頓博士畢業回清華任教，成為「清華最年輕教授」。她主要從事與疾病相關的重要膜轉運蛋白、電壓門控離子通道的結構與工作機理及膜蛋白調控膽固醇代謝通路的分子機制方面的研究。

她的科研成果令人矚目。2009年以來，她以通訊作者身分在國際最有影響力的頂級學術期刊「自然」、「科學」、「細胞」上發表了19篇論文，其中兩篇被「科學」、「年度十大進展」引用。

2017年5月，顏寧離開待了10年的清華大學，轉而接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士。2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

香港文匯報報導，根據官方公布的方案，正在籌建中的深圳醫學科學院，目標是在本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。

顏寧在深圳全球創新人才論壇上表示，「我的夢想就是經過幾代人的共同努力，在10年、20年之後，在世界生物醫藥的版圖上，深圳將會占有重要的一席之地。在那個時候，希望當大家說起生物醫藥的大灣區，首先想到的就是東半球的這裡。」

財聯社報導，除顏寧外，事實上，過去的10多年來，回流中國的科學家增長迅速。據南華早報報導，僅2021年，就有超過1400名原本在美國的華裔科學家回國，同比增加22%。