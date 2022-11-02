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外商數據灌水？經濟學家：中企疑「返程投資」

記者林則宏／綜合報導

在嚴格「動態清零」下，今年中國外商投資依然保持強勁增長？招商銀行首席經濟學家丁安華表示，這當中其實有「數據黑箱」，來自香港的外商直接投資絕大部分其實是中國資本的「返程投資」；亦即，中企在香港融資後返回中國投資。

據官方數據，今年前八月，中國實際利用外商直接投資（FDI）累計達1384億美元，年比增長20.2%。然而，這個數字與外界感受並不一致。

丁安華指出，關鍵在於必須破解中國FDI的數據黑箱：「返程投資」。中國FDI來源地中，香港舉足輕重。改革開放早期，來源於香港的投資占FDI的比重曾達三分之二左右。1992年鄧小平南巡後，歐美跨國公司的直接投資迅速上升。到了2005年，源於香港的FDI占比降至30%左右的低點。但此後，香港對中國的直接投資占比又大幅反彈，2020年更達到73.3%。

他分析，這一輪香港對中國投資的增長，合理判斷是，中企在香港融資後再返回中國的投資。中企「返程投資」不僅發生在香港，很可能也發生在開曼群島等離岸金融中心。在中國FDI統計中，來源於離岸金融中心的直接投資，若穿透背後的最終所有者，相當部分應都是中國企業或居民。

他認為，國際資本對中國的直接投資已開始放緩。且從全球供應鏈看，外資在中國的製造業新增投資明顯減少，外資新增生產布局可能已悄然改變，中國與全球產業鏈的「黏性」正在下降。

更重要的是，「中國加一」策略，即在中國辦廠的基礎上，尋找另一處生產基地，逐步形成對中國生產的「備份」，似乎正成為全球供應鏈重組的主流方案。他並指，目前還看不到外資大規模主動從中國撤離；除非地緣政治衝突進一步升級，否則這將會是一場「漫長的告別」。

投資 香港 供應鏈

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