喊話德總理蕭茲 歐盟執委示警：批准中資不應天真

德國總理蕭茲（圖）將在4日訪問北京，日前並同意讓中資企業收購漢堡港股分，引發德國和歐盟官員不同意見。（Getty Images）

歐盟 負責內部市場業務的執行委員布勒東10月31日表示，歐洲政府和企業必須意識到中國是歐盟的競爭對手，在批准中國投資時不應天真。布勒東這番評論似乎有部分是向德國 總理蕭茲 喊話。蕭茲預計4日訪問北京，德國日前並批准中國企業收購漢堡港股分。蕭茲這些決定，引發外交部長貝爾伯克等人反對。

本報系聯合報報導，德國政府內部一些人認為，德國受到能源危機衝擊，正步入經濟衰退，此時與中國加強經濟夥伴關係非常重要。蕭茲的發言人赫伯史揣特說，蕭茲不贊成與中國「脫鉤」，但也希望分散及降低風險。

過去幾年，歐盟通過一系列保護措施，加強控制包括中國在內的國有外企投資，以確保競爭對手不會在歐盟獲更多政治影響力。

德國最近批准將第一大港漢堡港部分股權出售給中企中國遠洋運輸集團公司。布勒東接受路透訪問時說，相較於最初提議出售漢堡港碼頭逾三分之一股權，他較支持將中方收購占比砍到25%的決定。他說：「我們必須高度警惕。」

布勒東說，自歐盟2019年將中國列為「系統性競爭對手」以來，歐盟通過一連串措施，可用來阻止外企對關鍵基礎設施的投資，「是否採納這些措施並改變行為，由成員國決定」。

蕭茲的中國行將是新冠疫情爆發以來歐盟領袖首度訪問北京。詢及蕭茲此行，布勒東說，歐盟國家應該採取更團結的態度。

他說，歐盟更加防備中國，是北京在疫情期間的態度導致，中方一度利用各國在口罩等裝備方面的依賴來獲得外交影響力。布勒東說：「我們不能忘記這一切。天真的時代已經結束了。歐洲市場是有條件的開放。」