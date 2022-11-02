上海進博會11.5登場 宣示開放 防疫仍嚴

第五屆中國國際進口博覽會5日在上海舉行。（取材自澎湃新聞）

中共20大 後，中國首場大型國際展會—第五屆「中國國際進口博覽會」（進博會）將於本月5日開幕，北京當局有意藉此宣示持續外開放的決心。上海市人民政府副秘書長顧洪輝表示，進博會是學習宣傳20大精神、貫徹落實中國式現代化、推進高水平對外開放的重要平台。

據官方介紹，舉辦進博會是中國國家主席習近平「親自謀劃、親自提出、親自部署、親自推動」。

中國近年來若干方面發展，讓外界憂心「改革開放」是否仍將持續。

中國國際進口博覽局副局長孫成海昨強調，20大報告指出，中國堅持對外開放的基本國策。本屆進博會參展國別範圍更廣，共有140個國家、地區和國際組織參展。另，共有284家世界500強和行業龍頭參加企業展，數量也超過上屆。

進博會期間同步舉辦的「虹橋論壇」將繼續發布「世界開放報告」。孫成海說，今年的報告將首次公布疫情 之後的世界開放指數。

不過，在「動態清零」下舉辦大型國際會展，防疫 成一大考驗。顧洪輝強調，做好疫情防控工作，是確保進博會成功舉辦的重要基礎。

為此，本屆進博會訂定繁瑣的防疫規定，包括：所有參與人員在進入展區前14天必須完成新冠疫苗全程接種及加強免疫接種；進入展區、展館內需全程佩戴Ｎ95口罩；第一次進入展區前需完成核酸「三天兩檢」；每日首次進入展區時應持有24小時內的核酸檢測陰性證明等。