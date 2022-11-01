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世界互聯網大會烏鎮峰會 11月9日登場

記者賴錦宏／綜合報導
2022年世界互聯網大會烏鎮峰會，將於11月9日至11日舉行。（中新社資料照片）
2022年世界互聯網大會烏鎮峰會，將於11月9日至11日舉行。（中新社資料照片）

世界互聯網大會烏鎮峰會新聞發布會消息，2022年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月9日至11日舉行。今年大會主題為「共建網路世界，共創數位未來—攜手構建網路空間命運共同體」。

香港文匯網報導，本次烏鎮峰會是世界互聯網大會國際組織成立後的首屆年會，採用「線上+線下」相結合的方式舉辦。在線下，繼續於浙江烏鎮設置實景會場，邀請千餘名嘉賓現場參會，開展各項會議活動。屆時將有來自120餘個國家和地區的各國政府、國際組織、行業機構、中外網路企業、大學智庫的近2000位代表，以線下或線上形式，共同圍繞大會主題展開交流，為網路空間命運共同體建設獻智獻策。大會將緊扣主題，圍繞合作與發展、技術與產業、人文與社會、治理與安全四大板塊，就全球網路空間焦點熱點議題設置20個分論壇。

大會期間將舉辦「世界互聯網領先科技成果發布活動」、「攜手構建網路空間命運共同體」實踐案例發布展示、「直通烏鎮」全球互聯網大賽等活動以及「互聯網之光」博覽會。另外，大會將繼續發布「中國互聯網發展報告2022」和「世界互聯網發展報告2022」藍皮書。

本次大會由世界互聯網大會主辦，浙江省人民政府承辦、浙江省網信辦、浙江省經信廳、嘉興市人民政府、桐鄉市人民政府協辦。聯合國經濟和社會事務部、國際電信聯盟、世界知識產權組織、全球移動通信系統協會等國際組織擔任支持單位。

香港 聯合國

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