中國發改委主任再挺平台經濟 釋訊號？

中國發改委主任何立峰近日再提支持平台經濟有序發展等說法，他的談話被視為是釋放訊號。（取材自微博）

中國發改委主任何立峰近日在會議中再提支持平台經濟有序發展等說法，外界認為平台經濟監管或將有所調整，他的相關談話被視為是釋放訊號。

何立峰在剛落幕的中共20大 後晉升為中共政治局委員，外界預估他可能接替劉鶴，出任中國副總理，使其近期談話更受關注。

據第一財經報導，何立峰在10月28日舉行的人大常委會會議中，進行數位經濟發展報告時提到，對於備受市場關注的平台經濟，將支持和引導規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資 案例。

報導引述北大國發院副院長黃益平說，集中推出一批平台經濟領域的綠燈投資案例，可支持消費、創新及其他經濟活動的投資領域，將成為政府鼓勵的領域。

四川大學法學院創新與競爭法研究中心主任袁嘉說，平台經濟是經濟恢復發展的重要基礎；中國平台經濟在經歷適度的監管和規範後，需要得到新的支援，以重新恢復活力，並帶動整體經濟的復甦。

中國全國政協經濟委員會副主任劉世錦日前建議，政府應把注意力放到維護公平競爭、提供基礎設施和基本公共服務、合理引導預期等方面，對具體的技術路線不必過多干預，更多由市場競爭和產業發展進程來解決。