中國夢天實驗艙發射成功 3艙組合打造「夢工場」

中國太空站最後一個艙段「夢天」實驗艙成功發射，Ｔ字基本構型完成。（中新社）

中國太空站最後一個艙段夢天實驗艙，10月31日下午發射，歷時約13小時後，11月1日4時27分成功對接於天和核心艙 前向端口，以高難度的「太空之吻」完成三艙組成空間站T字基本構型。

這次任務是中國太空站在軌建造的「收官之戰」。今年底，中國將發射天舟五號貨運飛船和神舟15號載人飛船，實現6名太空人 同時在太空站工作。

綜合媒體報導，載運夢天實驗艙的長征五號B遙四運載火箭31日下午3時37分在海南文昌衛星發射基地升空，9分鐘後入軌，宣布成功發射。

這次發射的夢天實驗艙是三艙中支持載荷能力最強的艙段，其配置有13個標準載荷機櫃。主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理，以及航太技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支援開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究，以及超冷原子物理等前沿實驗研究。 中國空間站三段變身 （資料來源：香港文匯報）

作為中國空間站首個貨物氣閘艙，夢天實驗艙氣閘艙將為空間站開展艙外科學實驗帶來全新體驗。貨物氣閘艙上還安裝了中國空間站首個方形艙門，寬度達1.2米。該艙門是中國空間站首個「自動門」，也是世界首個全自動弧形滑移方艙門。

此外，夢天實驗艙還可以實現在軌釋放微小衛星，它將作為開放合作平台，增強中國空間站的綜合應用效益。

夢天實驗艙與天和核心艙、問天實驗艙的任務分工和定位不同。夢天實驗艙的定位是航天員工作的地方，因此沒有配置類似「天和」、「問天」艙的再生生保以及睡眠區、衞生區。但三個艙段均配置有航天員的鍛鍊設備，夢天艙配置的是抗阻鍛鍊設備，類似健身 房的划船機。 對接示意圖（取材自觀察者網）

報導指出，天和核心艙發射品質22.5 噸，問天與夢天各為23噸級的實驗艙，再加上重約13.5噸的天舟四號貨運飛船以及8噸多的神舟14號載人飛船，總品質將達到約91噸，也成為中國目前在軌運行品質最大的航天器組合體。

夢天艙在軌組裝完成後，將與太空站其他兩艙實現併網管理，共同支持太空站開展更大規模的空間研究實驗和新技術試驗，打造空間技術應用研究「夢工場」。