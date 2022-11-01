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習近平會阮富仲：中越關係首重政治方向

記者陳政錄／北京1日電
中共中央總書記習近平（右）10月31日在北京人民大會堂，向越共中央總書記阮富仲（左）授予中華人民共和國「友誼勛章」，並舉行隆重頒授儀式。（新華社）
中共中央總書記習近平（右）10月31日在北京人民大會堂，向越共中央總書記阮富仲（左）授予中華人民共和國「友誼勛章」，並舉行隆重頒授儀式。（新華社）

中共20大後，北京邀請多國領袖訪問中國，打頭陣的是越共總書記阮富仲。中共總書記習近平昨與阮富仲舉行會談，習表態要進一步發展雙邊關係、共建一帶一路，還稱發展中越關係，堅持正確政治方向是第一位。阮回應提及，越南堅定奉行「一個中國」政策，不與台灣發展任何官方關係。

阮富仲是中共20大後首位訪問北京的外國領導人，在他之後，包括巴基斯坦總理謝里夫、坦尚尼亞總統哈桑、德國總理蕭茲等，都將相繼訪問中國大陸。

據央視報導，中越雙方一致表示，要鞏固傳統友誼，加強戰略溝通，增進政治互信，妥善管控分歧，推動新時代中越全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。

習近平在會見阮富仲時，首先介紹中共20大情況，強調要以「中國式現代化」推進中華民族偉大復興等，並指當前世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，中越等社會主義國家，立足本國實際、順應時代潮流，成功探索符合自身國情的現代化道路。

他強調，中越要全力推進社會主義現代化建設，「絕不讓任何人干擾我們前進的步伐，絕不讓任何勢力動搖我們發展的制度根基」。他並稱，對於社會主義事業和中越關係，堅持正確政治方向是第一位；雙方要就雙邊關係重大問題交換意見、保持兩軍高層溝通和戰略對話，在醫療衛生、綠色發展、數位經濟、應對氣候變化等領域合作。

習近平還提到中方和東盟（東協）高質量共建一帶一路；期待和越南攜手加快推進東亞區域經濟一體化，願和東盟一道踐行真正的多邊主義，積極推動構建人類命運共同體。

阮富仲表示，越南高度珍視和重視與中國的關係，將發展對中國友好合作，作為對外政策的優先。他並稱，越南堅定奉行「一個中國」政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，不與台灣發展任何官方關係。越方不容許任何國家在越南建立軍事基地，不參加任何軍事聯盟，不使用武力對付任何國家，不聯合一國反對另一國。

雙方並簽署政黨、經貿、環保、文旅、司法、海關、地方等領域的合作文件。

越南 中共 20大

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