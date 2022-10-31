中「海外警務服務點」 德繼荷、西、加、愛後展開調查

繼荷蘭、西班牙、加拿大、愛爾蘭近日調查或關閉中國「警務服務點」之後，德國也加入調查行列。（中新社資料照片）

國際社會對中共當局在海外，主要是歐洲設立「治外法權」的「海外警務服務點」的調查進一步擴大。繼荷蘭、西班牙、加拿大、愛爾蘭近日調查或關閉「警務服務點」之後，德國 也加入了調查的行列。

來源：YouTube

德國的調查主要聚焦在法蘭克福存在的未經授權的中國警務人員的情況。美國之音引述路透報導說，在德國黑森邦內政部的一位發言人表示，警方和內部安全人員在調查人權組織「保護衛士」有關中國在包括德國在內的多個國家設立未經授權的「警務服務點」的報告。

報導說，中國駐柏林大使館 沒有立即回應置評請求。

總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)今年9月發布題為「110海外：失控的中國跨國公安 」（Chinese Transnational Policing Gone Wild）的報告。

「保衛衛士」的報告說，中國兩個省的公安部門在五大洲的21個國家設立了54個「海外警務服務中心」，其中大部分在歐洲，包括在西班牙的九個和在義大利的四個。在英國，「保護衛士」發現在倫敦有兩個，在格拉斯哥有一個。德國的法蘭克福有一個。在北美的加拿大，多倫多設立三個這樣的非官方「海外服務站」

這些中心表面上是為了打擊跨國犯罪和履行行政職責，包括更新中國駕駛執照。但是，根據「保護衛士」的調查，它們實際上進行的是「勸說行動」，包括脅迫那些被懷疑公開反對中共政權的人回國。

報導表示，護照更新或簽證申請等服務通常由大使館或領事館處理。根據「維也納公約」的規定，外交規則適用於這些地點，荷蘭和中國都是該公約的簽署國。而中國被指控的警僑事務服務站可能會繞過當地國家的管轄權和國內法規定的保護，從而侵犯了這些國家的領土完整。

「保護衛士」組織說，中國的執法策略是「有問題的」，因為它們針對的是嫌疑人，沒有肯定地確定這些人與犯罪的關係，而且沒有遵守當地國家的正當程序。

報告說，用於追踪嫌疑人並將其送回中國的關鍵方法，涉及所謂的「勸返」行動。這可能包括追踪目標人在中國的家人，以便通過恐嚇、騷擾、拘留或監禁等手段向他們施壓，迫使他們說服海外的家人「自願」回國。這還涉及在線接近目標人，或者通過國外的臥底特工接近這些目標，以威脅和騷擾嫌疑人「自願」返回。

該報告說，這種做法「避開官方的雙邊警察和司法合作」，顯示中國的「跨國鎮壓」和「長臂警務」正在令人擔憂地增長。而且，它們不僅針對犯罪嫌疑人和腐敗官員，也針對持不同政見者。