南韓踩踏事件 中國留學生陷「死亡斜坡」 被擠到心臟痛

梨泰院出事的窄巷非常擁擠，陡峭的斜坡更加重損傷。 （路透）

南韓 首爾梨泰院 踩踏事故傷亡慘重，罹難者包含中國公民。逃過一劫的中國留學生 表示，當時身處出事的「死亡斜坡」，心臟曾被擠到感覺疼痛。另一名中國女生在社媒表示，自己被困一小時後獲救，她親眼目睹旁人接連窒息而亡，現場宛如地獄。更有「死裡逃生」的中國留學生連發三次信息，提醒友人「別過來，別往裡擠了」。

來源：YouTube

綜合大公報、文匯報報導，來自中國的大一新生鄭小姐今年8月剛到南韓，她表示，事故發生時，自己就身處出事的斜坡上，現場人很多，根本沒辦法控制前進的方向，「我只能被人潮擠著前進」。鄭小姐聽到前方有人發出歡呼的聲音，她和朋友一度以為有名人在演出。鄭小姐準備離開時險些被人群擠倒，所幸友人及時伸手扶住她，否則後果不堪設想。

另一名中國女學生在網上發出自己大腿大面積瘀青的傷勢照片，她直言事發現場情況如同地獄，自己不斷被推壓，身邊三個人接連死去，那些前一秒還在喊救命的人下一秒就沒了呼吸。女學生說，自己歷時一小時方才獲救，身上的外傷依舊隱隱作痛，但她很慶幸自己還活著，「可我旁邊的女生們，再也感受不到疼痛了」。

劉姓留學生回憶起現場，仍覺恐怖，「我一出酒吧，面對的是一排屍體。」踩踏事故發生時，酒吧裡人聲嘈雜，並且網路很差，所以一開始她並不知道外面發生了什麼。「凌晨2時左右，當我走到外面時，看到了地上有一排蓋著布的人。我受到了極大的心理衝擊，如今心有餘悸。」

目擊者王姓學生抱著去熱鬧一下的心情到了現場。「我在晚上8時左右進入梨泰院街道，先短暫地和其他Cosplay人物拍照。後面我就走到了新聞視頻裡所出現的擁擠處。」

「大概擁堵了五、六分鐘左右，我感覺到了劇烈的擠壓感。我身後的五、六個南韓男生可能不想被堵在這裏，我聽到他們商量好一起往前擠壓。我所處位置就在那群男生的前面，我被擠壓得非常難受，甚至於有那麼一瞬間難以呼吸，甚至感受到了心臟有那麼一絲的疼痛，尤其是到了現在視頻中事故發生的下坡拐角處。那裡是最為激烈的地方，我曾經多次被絆倒，腳下也多次踩到不明的物體和他人的腳，好在我拉著我朋友，兩個人順利擠出。」