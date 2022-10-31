南韓踩踏事件 習近平致電尹錫悅慰問

民眾30日到南韓首爾市龍山區梨泰院洞一帶，悼念踩踏事故遇難者。（新華社）

南韓 梨泰院發生嚴重群眾踩踏意外釀150多人死亡，包括4名中國公民罹難，中國國家主席習近平 昨天向南韓總統尹錫悅致慰問電，希望韓方盡一切努力予以救治中國公民並做好善後。

央視新聞報導，習近平表示，「驚悉南韓首都首爾發生踩踏事故，造成重大人員傷亡。代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。此次事故造成數名中國公民不幸傷亡，希望韓方盡一切努力予以救治並做好善後。」

同日，國務院 總理李克強也向南韓總理韓德洙致慰問電。

中國外交部也以領事司的名義在微信公眾號「領事直通車」發布公告表示，對此事故高度重視，領事保護中心在第一時間啟動應急機制，要求駐南韓使館做好應急處置。

公告指出，外交部領事保護中心和駐韓使館將繼續密切跟蹤進展，全力展開應急處置。同時提醒在南韓的中國公民注意加強自身安全防範，避免前往人員密集場所。

另據環球網報導，駐南韓使館已就此次事故向南韓政府表示慰問，並要求韓方查明事故原因，做好遇難中國公民善後事宜。

駐南韓使館特此提醒在韓中國公民：1、重視人身安全。主動避開人員集中地帶，不盲目跟風參加大型群體性活動，警惕陌生「糖果」及「飲料」。切實增強交通出行、電器使用、防火防盜等各方面安全意識。

2、做好疫情防護。堅決克服麻痺思想，不參加大規模集會及聚餐，外出務必佩戴正規口罩，積極配合當地防疫政策。