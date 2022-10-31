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馬克宏將訪京？ 學者：發展中歐關係好時機

中國新聞組／北京31日電
越共中央總書記阮富仲（前左）30日下午抵達北京機場，展開為期4天的訪華行程。中共中央對外聯絡部部長劉建超（前右）到場迎接。（視頻截圖）
越共中央總書記阮富仲（前左）30日下午抵達北京機場，展開為期4天的訪華行程。中共中央對外聯絡部部長劉建超（前右）到場迎接。（視頻截圖）

越共中央總書記阮富仲30日抵達北京展開為期4天的訪問。越南媒體稱，阮富仲此行旨在強化對外路線，包括將中國視為越南外交政策的第一優先。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，除阮富仲外，德國總理蕭茲11月4日來訪，法國總統馬克宏也傳要來，中國從國家戰略看，會利用此機會發展中歐關係。

據越通社報導，阮富仲此次訪華旨在強化對外路線，其中肯定越南重視對華關係的一貫主張，將其視為越南外交政策的第一優先，希望越中關係按照兩黨、兩國的高級領導所達成的共識精神長期穩定、日益有效和務實發展；同時，表明越南的關切、正確立場和正當利益。

金燦榮說，從意識形態上講，中越關係很像，都是社會主義市場經濟，走的路子差不多。他的越南學生返回越南後都位居很關鍵的位置，他對越南情況有所瞭解。越南的國策很清楚，就是摸著中國過河，比中國慢半步，試一試成功就學，不成功就繞過去。地緣政治上講，越南是非常重要的國家，現在人口接近一個億，在東盟國家當中發展態勢非常好。越南的越共中央總書記來，是非常自然的事情。

另外，金燦榮指出，蕭茲想來中國，「很急迫很急迫」，因為現在德國很多方面都有困難，尤其是經濟。中國是可以幫他的。雖然德國國內有人反對，但是他決心要來。

他說，有人注意到馬克宏也要來，這是個好事。中國對歐洲是很重視，在歐盟以外的所有大國裡面，中國是最真誠的希望歐盟好；俄羅斯要利用歐盟，但是不希望太好太強大，這樣俄羅斯有壓力；美國也是這樣的，比如說得有個歐盟這樣好管理，羊群都散了都不好管了，羊群得集中起來。美國要管歐盟，俄羅斯要借助歐盟，所以俄美其實對歐盟都是利用關係，不希望歐盟太強大，只有中國是最真誠希望歐盟好。

金燦榮分析，俄烏衝突以後，歐盟是個受害者，傷得很重，他現在真的想來，和中國開展務實合作。中國從整個國家戰略來講，肯定會利用這個機會，好好發展中歐關係的。

他說，巴基斯坦、坦尚尼亞等國的領導人也要來，這也說明中國的外交工作，經過不懈努力，基本克服了疫情帶來的不便，恢復了和外界的正常交往，這是很不容易的事。線下的外交活動還是有無可替代的優勢的，有助於增進彼此的瞭解，這是一件好事。

越南 歐盟 德國

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