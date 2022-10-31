中修訂婦權保護法 男女平等基本國策納教育體系

全國人大常委會會議30日審議通過新修訂的「婦女權益保障法」，將男女平等基本國策納入國民教育體系，明確婦女的人格尊嚴不受侵犯。（中新社）

中國修訂「婦女權益保護法」，將男女平等基本國策納入國民教育 體系，明確婦女的人格尊嚴不受侵犯，並進一步完善預防和處置性騷擾 、性侵害制度機制。

綜合新華社、中新社報導，13屆全國人大常委會第37次會議30日審議通過新修訂的婦女權益保障法。婦女權益保障法修訂前共9章、61條，經過本次修訂，增至10章、共86條，將於2023年1月1日起施行。

修改後的婦女權益保障法進一步完善總體性制度機制，明確規定官方採取必要措施，促進男女平等，消除對婦女一切形式的歧視，禁止排斥、限制婦女依法享有和行使各項權益，並明確將男女平等基本國策納入國民教育體系。

同時，修訂後的婦女權益保障法也完善對婦女人身和人格權益的保障。修訂後，將原本第6章「人身權利」前移作為第3章，並將章名修改為「人身和人格權益」，突出人身和人格權益的重要地位，強調婦女的人格尊嚴不受侵犯。

修訂後，保障法強調禁止進行非醫學 需要的胎兒性別鑑定和選擇性別的人工終止妊娠，規定醫療機構施行有關醫療活動時，應當尊重婦女本人意願等。

本次婦女權益保障法修訂，是繼2005年、2018年兩次修改後的一次全面修訂，官方稱，此次修訂是回應社會關切的現實需要。

另外，人大常委會30日還表決通過「黃河保護法」及新修訂的「畜牧法」。以後，黃河流域生態保護和高質量發展將有法可依。而「畜牧法」則從促進畜牧業高質量發展、做好畜禽糞污無害化處理、促進草畜平衡等方面，加強畜牧業綠色發展。