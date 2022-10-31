中修訂婦權保護法 男女平等基本國策納教育體系
中國修訂「婦女權益保護法」，將男女平等基本國策納入國民教育體系，明確婦女的人格尊嚴不受侵犯，並進一步完善預防和處置性騷擾、性侵害制度機制。
綜合新華社、中新社報導，13屆全國人大常委會第37次會議30日審議通過新修訂的婦女權益保障法。婦女權益保障法修訂前共9章、61條，經過本次修訂，增至10章、共86條，將於2023年1月1日起施行。
修改後的婦女權益保障法進一步完善總體性制度機制，明確規定官方採取必要措施，促進男女平等，消除對婦女一切形式的歧視，禁止排斥、限制婦女依法享有和行使各項權益，並明確將男女平等基本國策納入國民教育體系。
同時，修訂後的婦女權益保障法也完善對婦女人身和人格權益的保障。修訂後，將原本第6章「人身權利」前移作為第3章，並將章名修改為「人身和人格權益」，突出人身和人格權益的重要地位，強調婦女的人格尊嚴不受侵犯。
修訂後，保障法強調禁止進行非醫學需要的胎兒性別鑑定和選擇性別的人工終止妊娠，規定醫療機構施行有關醫療活動時，應當尊重婦女本人意願等。
本次婦女權益保障法修訂，是繼2005年、2018年兩次修改後的一次全面修訂，官方稱，此次修訂是回應社會關切的現實需要。
另外，人大常委會30日還表決通過「黃河保護法」及新修訂的「畜牧法」。以後，黃河流域生態保護和高質量發展將有法可依。而「畜牧法」則從促進畜牧業高質量發展、做好畜禽糞污無害化處理、促進草畜平衡等方面，加強畜牧業綠色發展。
上一則
南韓梨泰院慘劇 香港蘭桂坊人流管制 防人踩人意外
下一則
FB留言