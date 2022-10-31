我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

中修訂婦權保護法 男女平等基本國策納教育體系

中國新聞組／北京31日電
全國人大常委會會議30日審議通過新修訂的「婦女權益保障法」，將男女平等基本國策納入國民教育體系，明確婦女的人格尊嚴不受侵犯。（中新社）
全國人大常委會會議30日審議通過新修訂的「婦女權益保障法」，將男女平等基本國策納入國民教育體系，明確婦女的人格尊嚴不受侵犯。（中新社）

中國修訂「婦女權益保護法」，將男女平等基本國策納入國民教育體系，明確婦女的人格尊嚴不受侵犯，並進一步完善預防和處置性騷擾、性侵害制度機制。

綜合新華社、中新社報導，13屆全國人大常委會第37次會議30日審議通過新修訂的婦女權益保障法。婦女權益保障法修訂前共9章、61條，經過本次修訂，增至10章、共86條，將於2023年1月1日起施行。

修改後的婦女權益保障法進一步完善總體性制度機制，明確規定官方採取必要措施，促進男女平等，消除對婦女一切形式的歧視，禁止排斥、限制婦女依法享有和行使各項權益，並明確將男女平等基本國策納入國民教育體系。

同時，修訂後的婦女權益保障法也完善對婦女人身和人格權益的保障。修訂後，將原本第6章「人身權利」前移作為第3章，並將章名修改為「人身和人格權益」，突出人身和人格權益的重要地位，強調婦女的人格尊嚴不受侵犯。

修訂後，保障法強調禁止進行非醫學需要的胎兒性別鑑定和選擇性別的人工終止妊娠，規定醫療機構施行有關醫療活動時，應當尊重婦女本人意願等。

本次婦女權益保障法修訂，是繼2005年、2018年兩次修改後的一次全面修訂，官方稱，此次修訂是回應社會關切的現實需要。 　　 　

另外，人大常委會30日還表決通過「黃河保護法」及新修訂的「畜牧法」。以後，黃河流域生態保護和高質量發展將有法可依。而「畜牧法」則從促進畜牧業高質量發展、做好畜禽糞污無害化處理、促進草畜平衡等方面，加強畜牧業綠色發展。

教育 性騷擾 醫學

上一則

南韓梨泰院慘劇 香港蘭桂坊人流管制 防人踩人意外

下一則

馬克宏將訪京？ 學者：發展中歐關係好時機

延伸閱讀

習人馬再添成員 浙江老部屬陳一新任國安部長

習人馬再添成員 浙江老部屬陳一新任國安部長
婚姻屢傳觸礁 曹格失眠哭認「放棄最簡單」

婚姻屢傳觸礁 曹格失眠哭認「放棄最簡單」
「北大神童」李書磊 接掌中共中宣部

「北大神童」李書磊 接掌中共中宣部
華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26
中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

2022-10-23 23:02
（Getty Images）

北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」

2022-10-24 01:33

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手