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胡錫進喊話馬斯克：希望推特今後真誠容納我的發言

記者陳言喬／即時報導
中國媒體人胡錫進表示，希望馬斯克的推特今後真誠容納他的發言。（取材自微博）
中國媒體人胡錫進表示，希望馬斯克的推特今後真誠容納他的發言。（取材自微博）

全球首富馬斯克收購推特，成為「首席推特」（Chief Twit）後，中國媒體人胡錫進一連發了3篇文章、1篇視頻評論此事。他向馬斯克喊話稱：「希望馬斯克今後真誠容納我的發言，尊重我所帶來的中國社會的聲音」。

環球時報前總編輯胡錫進的推特曾在今年7月30日因評論美國眾議長裴洛西訪台被封，他當時稱「可以擊落裴洛西的專機」，推特網管指他違反了推特規則，必須手動刪除推文才能解封，胡錫進只好自行刪除這則推文，才恢復使用。

胡錫進在馬斯克入主推特後發文稱：「我上推特純粹是想在兩國輿論場之間扮演一個溝通角色，美國輿論場的中國聲音太少了，幾年前我上推特，只發英文的推文，很快成為中國人裡最大的帳號之一，這顯然與我在中國國內輿論場上有影響力有關。很多美國人想知道中國人對各種事情是怎麼想的，因此對我的發言感興趣。我推特帳號的互動量比美國的很多普通議員要大得多」。

胡錫進向馬斯克的推特澄清表示：「大約兩年前，推特給所有他們認定的『中國官方帳號』貼標籤，給我也貼上了，很可能還採取了其他限制措施，導致我的推特帳號漲粉一下子慢下來，互動量也小了。但是，我的個人帳號怎麼能與中國主流媒體的官方帳號同等對待呢？大家知道，即使在國內，我的帳號與很多正規官號也是有區別的」。

他說，「現在老胡也退休了，正巧推特『城頭換了大王旗』，馬斯克成了新老闆，我因此呼籲推特公司重新審視老胡的帳號，中美需要更多資訊交流和思想溝通。」

胡錫進也對中國內部網友表示，「希望國內的網友支持我，老胡去推特不是玩，我也沒從推特上掙過一分錢。請認同老胡價值觀、給我點讚支持」。

胡錫進在另外一篇文章評論馬斯克準備要「抄微信」表示，馬斯克想打造一個以推特為基礎的萬能應用程式「X」，融合即時通訊、社交媒體和支付、點餐等不同功能，讓推特在未來也像微信一樣無所不能。

但，把推特「微信化」未必很容易，原因是微信的萬能功能建立在互聯網基站遍佈全中國、從4G開始就將信號對所有社會生活場所幾乎全覆蓋的基礎之上，而美國全國的4G基站只有不到40萬個，還不如中國廣東省數量多。比如網上支付如果在很多地方沒有信號支援就無法全面推廣，另外5G網路使很多經濟活動可以搬到網上，如遠端手術就需要5G網路支援，但美國的5G基站還少得可憐。

不過，馬斯克決心讓推特成為萬能平台，有可能推動美國社會真正「互聯網化」，加快互聯網基礎設施的更大規模建設和更新迭代。

全球首富馬斯克成功收購推特。（路透）
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推特 馬斯克 微信

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