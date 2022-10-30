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20大後「大外交」 中迎多國領袖 越共總書記打頭陣

中國新聞組／北京30日電
越共總書記阮富仲（左）將第九次訪問中國。圖為2017年11月12日，阮富仲在河內為中共總書記習近平(右)舉行歡迎儀式。（新華社資料照片）
越共總書記阮富仲（左）將第九次訪問中國。圖為2017年11月12日，阮富仲在河內為中共總書記習近平(右)舉行歡迎儀式。（新華社資料照片）

中共20大甫結束，北京隨即安排密集的外交活動。自今天起將有多位外國領袖訪問中國，打頭陣的是越共總書記阮富仲，最受矚目的是德國總理蕭茲。官媒稱，阮富仲來訪代表中越關係的「不可挑撥」，蕭茲率德國商界同行則是宣示「反對與中國脫鉤」。有分析指20大後的訪華潮，已揭開中共總書記習近平在20大後的「大外交」時代。

除阮富仲與蕭茲，將訪華的還有巴基斯坦總理謝里夫、坦尚尼亞總統哈桑等人，中國官媒環球時報形容20大後訪華元首「一時高朋滿座」。其中，阮富仲與習近平都已步入第三任，此行是阮富仲去年連任後的首次出訪，也是中共20大之後首位訪華的外國領導人。若無意外雙方應會簽署合作文件或者聯合公報。

環球時報昨天發表社評指出，阮富仲應習近平之邀於10月30日至11月2日訪問中國，象徵中越「同志加兄弟」的特殊友誼。自上世紀90年代初以來，中越兩黨就保持著高層互訪慣例，中共19大後，習近平首次外訪目的地就是越南。時值美國企圖拉攏越南在外交和戰略上孤立、遏制中國，阮富仲這次來訪，彰顯了兩黨互相信任、友好的堅實關係。

蕭茲計畫於11月4日訪問中國，是新冠疫情爆發以來首位訪問中國的Ｇ7領導人。彭博報導稱蕭茲將率一個高級商業領袖代表團隨行，其中包括德意志銀行、西門子、福斯汽車等高層。

據中國商務部數據顯示，今年前八個月，德國對中國投資比去年同期增長30％。2021年，中國是德國最大貿易夥伴，兩國貿易額達到2460億歐元（約2450億美元）。出訪前夕，蕭茲不僅批准中資入股漢堡港碼頭案，還將批准中資企業收購晶片廠，釋出不少善意。

中通社引述復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，在西方多種聲音和立場充斥下，蕭茲訪華體現了歐洲「戰略自主」主張，表現出德國反對與中國「脫鉤」，積極發展與中國關係的強烈意願。但中德關係料不會回到「梅克爾時期」緊密程度，也不能從根本上解決中歐在一些問題上相互齟齬的現狀。中方也應保持自身的戰略定力，借此機會與歐洲開展深層次的平等對話與互利合作。

德國之聲指出，中國是德國最重要的貿易夥伴，中共卻朝重返極權統治的道路上高歌猛進。對於即將訪華的蕭茲來說，既不想和北京撕破臉皮，同時又要在一些議題上更加強硬，這幾乎成了一項「不可能完成的任務」。

蕭茲 德國 20大

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