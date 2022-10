李強料出任中國總理 歐商會主席：未見過一個總理沒歷練

中共20大 日前落幕後,中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)接受美國之音專訪時,卻對中國經濟的未來表示悲觀。他認為,20大標誌著中國自上世紀80年代以來的改革開放時代宣告結束,「我們現在進入了一個不確定期」。伍德克甚至說,「我不得不見證中國實際上在某種程度上把大門再次關上」。

美國之音形容,伍德克被認為是最了解中國的西方人士之一。他早在1982年就到中國,並在中國斷斷續續生活33年。

在美國之音29日中午刊登的專訪中,對於新一屆中共中央政治局常委名單,伍德克說,「絕對是令人吃驚的,和我心中的陣容完全不一樣」;「這班人馬將把中國帶向何方,我們需拭目以待」。

伍德克表示,他原以為李克強會出任全國人大委員長。他原先認為有兩個人是總理的人選,看到他們基本上都出局了。伍德克並指出,中共前總書記胡錦濤被帶離會場的視覺衝擊,更明確地顯示出一個時代的結束。

對於前上海市委書記李強預計將在明年3月「兩會」出任中國總理,伍德克說,讓他擔心的是,「自1988年以來,我們從未見過一個總理上任前沒有追隨前任歷練的經歷」;「另外,可能出任主管經濟的副總理的丁薛祥也是一個外行」。

在被問到對中國經濟還抱有信心嗎?伍德克表示,「我們正處於一個動盪的時期,有房地產危機,有美國制裁帶來的嚴重影響,有地方債務負擔的增加,以及我們何時能擺脫目前這種因防控新冠疫情而隨時封控的不確定性」。他認為,「我們現在進入了一個不確定期」。

中共20大落幕已一周,伍德克稱,周一金融市場的反應是悲觀的,這也反映了他的許多同事的想法。「也許在我在中國的職業生涯的尾聲,我不得不見證中國實際上在某種程度上把大門再次關上」。

伍德克說,「我們看到越來越多的人離開中國,這很清楚。我們已經看到,大約50%的歐洲人已經離開中國。」

在被問到是否認為中國會很快放鬆「清零政策」時,伍德克持否定的態度。他說,清零政策給中國社會和經濟造成的衝擊太嚴重,「而真正讓我們困擾的是我們沒有看到任何退場策略」。

另據華爾街日報報導,在人民幣貶值之際,外資大規模拋售中國債券 。官方數據顯示,外資對人民幣計價債券的拋售在9月份再次加快,反映出對中國經濟前景和人民幣前景的持續悲觀情緒。

今年以來,在岸市場和的離岸市場,人民幣兌美元匯率已經下跌12%以上。

