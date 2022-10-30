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中國國安頭子陳文清 接任「刀把子」中央政法委書記

中國新聞組／北京30日電
中國國家安全部部長陳文清已接替郭聲琨，任中共中央政法委員會書記。(取自中國長安網)
中國國家安全部部長陳文清已接替郭聲琨，任中共中央政法委員會書記。(取自中國長安網)

中共中央政法委員會官網消息，現任中央政治局委員、中央書記處書記、國家安全部部長陳文清已接替郭聲琨，任中共中央政法委員會書記，中央政法委員會涵蓋公安、法院、檢察、國安、司法等系統，被喻為「刀把子」。

而現任中央政法委秘書長陳一新是政法系少數的中央委員，外界傳出他是接替陳文清任國安部長的熱門人選。

綜合媒體報導，62歲的陳文清是15年來首位非公安部長升任的中央政法委書記。此前三任書記周永康、孟建柱、郭聲琨，都做過公安部部長。

陳文清曾任四川省國家安全廳廳長、省檢察院檢察長。2006年，他調往福建任省紀委書記、省委副書記，2021年升任中紀委副書記，後來擔任國家安全部部長、中央國家安全委員會辦公室常務副主任等職務。陳文清在中共20屆一中全會除晉升為政治局委員外，還出任中央書記處排名第五的書記。

據報導，根據中央政法委官網，陳文清接替68歲的郭聲琨，擔任中央政法委書記。中國公安部長王小洪目前仍是副書記，國務委員、前公安部部長趙克志不再擔任副書記。周強、張軍、陳一新、唐一軍、王仁華、王春寧為政法委委員，秘書長為陳一新，副秘書長為誾柏、王洪祥、林銳。

香港爆發反修例風波之後，中央政法委書記、公安部長同時擔任中央港澳工作領導小組副組長。陳文清及公安部部長王小洪罕有齊進中央書記處，凸顯強化「安全」的重要性，兩人按慣例將參與港澳事務。

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