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北上廣高層異動／唯習是從氛圍濃 技術官僚能展長才?

中國新聞組／北京29日電
中共20屆一中全會選出新一屆政治局常委，3度擔任總書記的習近平揮手致意。(新華社)
中共20屆一中全會選出新一屆政治局常委，3度擔任總書記的習近平揮手致意。(新華社)

中共20大落幕後，北京、上海、廣東等中國主要行政和經濟地區高層人事昨天異動，多位年齡相對年輕、具備專業知識背景的新官引發輿論熱議。有分析指出，這波新任人事中，不乏技術性官僚，也有缺乏相關行政經歷執掌經濟大省的「忠誠度」任命，在中共高層一片「唯習是從」的氛圍中，這些「政治新星」能否一展長才令人關注。

在20大後，繼多位具備專業背景的「技術性」政治局委員受到矚目，新一屆地方高層官員名單也陸續出爐。自由亞洲電台報導，昨天發布擔任上海市委委員、常委、書記的陳吉寧是24位政治局委員的其中之一，被外界視為「技術性官僚」。58歲的他是著名的環境科學家，曾是最年輕的中國環保部長、清華大學校長。

除了有環境保護專業的官員，多位官員也被外媒評為「政治新星」，在未來十年裡可能晉升到中共高層，甚至不排除其中有人問鼎中共最高領導人的位置，其中包括昨天晉升北京市代理市長的殷勇。外界認為，殷勇未來有機會被任命為中國人行行長。

反觀中國經濟第一大省廣東的省委書記，卻由原本的中共中央宣傳部部長黃坤明空降。報導引述歐亞集團中國與東北亞分析師牛犇（Neil Thomas）在推特上分析：「中宣部部長調到省級單位十分不尋常，暗示這可能是黃坤明的最後一個職位。這是自1991年以來，第一位沒有省級領導人經驗的廣東省委書記」。

由於前上海市委書記李強被拔擢名列中共中央政治局常委，有分析人士預測，若循此途徑，陳吉寧似乎也有接班的可能。不過旅居歐洲的中國問題專家王慶民表示，以現今的中國政治局勢來說，官員即使具備專業知識背景，也很難用「實事求是」的方式來治理，一切必須追隨黨的利益，考慮到習近平本人的意見。

旅居紐約的中國政治經濟評論人士秦鵬認為，中國官場的未來難有「時勢造英雄」的機會，仕途大展的唯一方法就是「唯習是從」。他認為，受到輿論矚目的這些新任「技術型」官僚，仍難藉由自身專業長才，幫助中國走向良性發展的道路，「這些官員只能盡力減少損失，但仍必須跟在習近平的腳步後，在他的大框框內跳舞」。

中共 北京 20大

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