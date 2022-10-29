王毅談中美：誰也改變不了誰

中國國務委員兼外長王毅28日接受美國駐華大使伯恩斯到任拜會。（取材自中國外交部網站）

根據中國外交部網站28日深夜發布的消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅 28日接受了美國駐華大使伯恩斯到任拜會。王毅告訴伯恩斯，作為兩個大國，中美誰也改變不了誰，奉勸美方不要再試圖從實力地位出發與中國打交道。

中國外交部新聞稿稱，王毅歡迎伯恩斯來華履新，「有針對性地介紹了中國共產黨第20次全國代表大會的主要成果和重大意義。」

王毅說，「中美關係正處於緊要關頭。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。習近平主席指出，中美之間應相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中國同美國發展關係的最根本遵循。」

他強調，作為兩個大國，中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想著打壓遏制中國的發展。他還跟伯恩斯說，「作為駐華大使，希望你成為中美之間的橋梁和紐帶。」

根據中國外交部的新聞稿，伯恩斯表示高度關注中共20大 ，認真研讀了20大報告，中方的介紹有助於加深美方的理解。美中關係對兩國、對世界都非常重要。美方願同中方加強溝通，管控分歧，推進合作。

截至28日深夜，美國駐華大使館 官方微博、微信及伯恩斯個人推特都尚無伯恩斯與王毅會面的相關訊息。伯恩斯是在今年3月4日抵達北京就職。