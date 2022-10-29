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揪盟國斷供中國晶片 美稱近期可望與日荷等完成協議

編譯季晶晶／綜合外電
拜登政府限制晶片出口中國。（Getty Images）
拜登政府限制晶片出口中國。（Getty Images）

在美國片面加強對中國管制晶片和晶片設備出口後，負責監督這些限制的美國商務部副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，近期將與其他盟國達成協議，限制晶片製造設備出口給中國，美國也正在考慮限制其他類型技術，顯示相關限制近期將會更嚴格。

艾斯特維茲27日在新美國安全中心（CNAS）的一場活動，被問到是否會拉盟國（特別是日本和荷蘭）參與管制晶片設備出口到中國時表示，「我們預期近期將達成協議」，美國正在爭取盟國支持，相關協商「正在進行中」。

他說：「不只是我，國家安全顧問、商務部長全都在打電話，努力推動」。商務部官員一直表示，正努力協調與其他國家共同推行出口管制，若盟國不加入，時間一久，美國的法規會失去效力。

艾斯特維茲也說，美國的目標不是造成「中國的經濟毀滅」或貿易全面脫鉤，但拜登政府的行動「尚未結束」，還在考慮管制額外的技術出口，「一直有人問我『什麼時候完成對中國的檢討？』中國人改變作為時，就結束了。我們要繼續留意的不僅是半導體，還有中國人用來威脅美國與盟國的其他領域」。

他目前關注、可能實施額外出口管制的領域，包括量子運算、生物技術和人工智慧（AI），「還沒完。 其他技術還有其他事要做。隨著技術發展，我們會堅持下去」。

美國政府的管制新規已掀起全球晶片業波瀾。目前全球晶片設備市場是由少數公司主宰，包括美國的應用材料、柯林研發和柯磊，還有日本的東京威力科創、荷蘭的艾司摩爾。

艾斯特維茲說，他的工作是保護國安，不計貿易衝擊。還沒有美國科技主管向他抱怨。

他說：「沒人告訴我，『這會毀了我的生意，你們怎麼可以以國安之名這樣做？』事實上，大部分會說，『我們是美國好公民，我們理解』。」

美國總統拜登同日在紐約州雪城（Syracuse）發表演說時表示，美國晶片與科學法在8月生效後，「我曾聽到習近平說他對此有些擔心」，這項法律將幫助美國在晶片製造領域「與其他國家競爭時占上風」。

美國商務部副部長艾斯特維茲說，美國即將與盟國達成協議，一起限制晶片製造設備出口到...
美國商務部副部長艾斯特維茲說，美國即將與盟國達成協議，一起限制晶片製造設備出口到中國。（路透）

晶片 商務部 拜登

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