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德媒：德擬批准中資收購晶片商Elmos

中國新聞組／北京29日電
德國商務日報引述政府消息人士披露，德國政府打算批准中國收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos。（取材自Elmos官網）
德國商務日報引述政府消息人士披露，德國政府打算批准中國收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos。（取材自Elmos官網）

德媒披露，德國政府打算批准中國企業收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos，Elmos主要生產汽車晶片與零件。

德國商務日報（Handelsblatt）日前引述政府消息人士表示，德國經濟部正審查Elmos將晶片廠售予瑞典晶片商Silex的交易，而Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司，預料收購案會在幾周內通過。商務日報認為，這代表聯邦政府未採納德國情報機構的意見。

德國經濟部暫未回應相關詢問；Elmos公司也不願置評。

Elmos去年12月時同意以約8500萬歐元（約6.14億人民幣、8466萬美元）的淨收購價將多特蒙德的汽車晶片製造產線售給Silex。

中央社引述法新社報導，消息人士指出，儘管情治機構表達憂心，但德國政府正對一宗地方晶片廠出售給中資企業的交易進行審查。

不願具名的政府官員表示，他們正在評估將設於德國西部多特蒙德（Dortmund）的Elmos出售給瑞典Silex公司。官員說：「確在進行投資審查相關程序。相關審查作業已展開，尚在進行中。」

有別於近期對其他具爭議性收購審慎以對，由於Elmos公司擁有的技術並非最先進，德國總理蕭茲和經濟部傾向核准這宗併購案。

「商務日報」報導，德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」（Office for the Protection of the Constitution）反對這項收購，稱中國掌控關鍵產能足以讓北京對德國施壓。

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