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1日遊？ 北京宣布德國總理蕭茲11月4日訪中

中國新聞組／北京29日電
德國總理蕭茲下月訪問中國。（取材自直新聞）
德國總理蕭茲下月訪問中國。（取材自直新聞）

中國外交部昨宣布，應國務院總理李克強邀請，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於11月4日正式訪問中國，這是疫情爆發兩年多來首位訪中的西方國家領袖。據悉隨行還包括大眾汽車、西門子公司等德國大企業組成的商界代表團。考量中國防疫政策嚴格，蕭茲預計只安排「一日遊」，除將敦促北京當局對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。

中國外交部未發布蕭茲訪華的具體行程。中央社報導，蕭茲除確定將會見李克強，是否會見到國家主席習近平是外界關注焦點。習近平剛在中共20大取得第3個任期，而李克強已確定明年3月卸任。

德國聯邦政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）24日表示，由於中國防疫政策非常複雜，蕭茲訪中行程將非常短暫，且沒有計畫在北京過夜，「實際上只是一日遊」。蕭茲訪華期間，將敦促北京當局對歐洲企業開放市場，並將與中方討論人權議題。

赫伯史揣特稱，一個經濟代表團將會隨同蕭茲出訪中國，但由於旅行情況「並不簡單」，還不清楚代表團成員有哪些。

據彭博、德國商報報導，共有12名德國企業代表將陪同蕭茲出訪，包括大眾汽車總裁布魯姆（Oliver Blume）和西門子總裁傅樂仁（Roland Busch），默克集團執行長葛麗鶴（Belén Garijo）、德意志銀行執行長索英（Christian Sewing）和巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Martin Brudermüller）等。據了解，報名參與此次訪華行程的商界代表多達100多名。

有分析指出，德方已多次釋放蕭茲可能訪華的消息，而中國外交部直到昨天才正式宣布蕭茲訪華，時間就在德國政府26日批准中遠海運控股旗下中遠海運港口有限公司收購德國漢堡港「福地」（Tollerort）集裝箱碼頭的24.9%股權一案之後。這似乎意味德國在漢堡相關港口上的問題給出了明確答覆，蕭茲的中國行也就「水到渠成」。

深圳衛視直新聞報導指出，德國為何成為疫情以來第一個訪華的西方國家，一個原因與德國正面臨的能源危機有關。據英國金融時報報導，歐洲的能源危機甚至衝擊德國的衛生紙製造商，德國整體的工業產業都在體會一股「寒意」，而包括汽車製造商在內的大型工業企業則更加「頭疼」。以致即使德國政界不時冒出與中國脫鉤的聲音，但德國商界仍十分堅定支持訪華。

從德國媒體釋放的信息來看，經貿領域的務實合作將是蕭茲帶來的重點議題。

德國 蕭茲 北京

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