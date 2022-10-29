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省市一把手調整 陳吉寧掌上海 黃坤明主政廣東

記者林則宏／綜合報導
陳吉寧接任上海市委書記。（中新社）
陳吉寧接任上海市委書記。（中新社）

中共20大甫落幕，官場隨即展開新一輪人事調整。據新華社報導，原北京市長陳吉寧接任上海市委書記，原中共中央宣傳部長黃坤明出任廣東省委書記。另，北京市人大常委會28日會議也決定，由殷勇出任北京市副市長、代理市長。

來源：YouTube

新一屆中共中央政治局產生後，因上海市委書記李強、北京市委書記蔡奇、廣東省委書記李希都晉升為政治局常委，意味著三地「一把手」都勢必換將。外界原預期陳吉寧將順勢出任北京市委書記，不料中共中央安排他出任上海市委書記，這也是首次由北京市長調任上海市委書記。

陳吉寧現年58歲，為學者從政典型。陳吉寧在北京清華大學取得學士和碩士學位，後取得英國帝國理工學院博士學位，並在英國帝國理工學院擔任研究員，留英時間長達10年。

1998年陳吉寧回到清華大學環境科學與工程系任教，於2012年成為清華大學校長。2015年2月，陳吉寧出任環境保護部長，2017年5月成為北京市副市長、代市長，2018年1月任市長。

中國新聞周刊早前在一篇人物報導中曾形容陳吉寧，除學術能力很強外，還有著高超的人際交往和處理問題的能力，「情商真的很高」。

上海28日召開全市領導幹部會議。陳吉寧在會中說，將以「我將無我」的擔當和「時時放心不下」的責任感，恪盡職守、埋頭苦幹，不辜負總書記習近平囑託。

政治評論員鄧聿文認為，陳吉寧主掌上海將是「真正的黑馬」，預期五年後的21大將有機會「入常」。

黃坤明出任廣東省委書記。（國務院新聞辦官網）
黃坤明出任廣東省委書記。（國務院新聞辦官網）

黃坤明現年66歲，福建上杭人、中共「紅二代」，也是習近平在福建、浙江的老部屬，是「之江新軍」核心人物之一。習執政後，黃出掌中宣部，嚴格管控意識形態，大力宣傳「習核心」、「習思想」。

廣東省昨召開全省領導幹部會議，黃坤明在會上表示，學習貫徹中共20大精神，是當前和今後一個時期的首要政治任務和全部工作重心。

殷勇出任北京市副市長、代理市長。（中新社）
殷勇出任北京市副市長、代理市長。（中新社）

殷勇的任命同樣受矚目。現年53歲的殷勇，是目前最年輕的省級地方「二把手」。另一特別之處是，殷勇長期在央行任職，負責外匯業務，2018年出任北京市副市長前為中國人民銀行副行長，其未來仕途前景看好。

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