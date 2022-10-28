「縮水版」入股漢堡港方案 中德妥協結果?

德國民眾日前到柏林總理府前舉牌抗議，要求停止交易，保護漢堡港口。 (Getty Images）

德國 政府同意了中遠海運以24.9%的比例入股漢堡港福地碼頭，這意味著中國國企不會獲得碼頭董事會的否決權，也不能參與港口戰略決策。德國學者指出，這項「縮水版入股方案」是德中雙方妥協後的結果，保全了兩邊的顏面，因為徹底喊停這筆交易會讓本就趨於冷淡的德中關係雪上加霜。但學者也同時警告，中遠集團可能因此獲得更大的競爭優勢甚至市場壟斷地位。

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德國之聲報導引述德國基爾大學世界經濟研究所的中國問題專家朗哈默（Rolf Langhammer）在接受德廣聯採訪時指出，這裡的關鍵問題並不在於股份多少，而在於中遠集團是北京 的海上絲綢之路和數字絲綢之路的一部分。中遠集團近年來已經配合北京的「一帶一路」規畫入股了一系列港口，而在海運數字化領域中遠集團等中資企業也有著不小的野心。

朗哈默警告說，真正的關鍵基礎設施很可能是海運數字化，而非碼頭本身；中遠集團的數字化進程有可能讓這家中國國企獲得更大的競爭優勢，屆時將只有出台限制性法規才能阻止中遠集團獲得市場壟斷地位。

他並表示，此次縮水版入股方案是德中雙方妥協後的結果，保全了兩邊的顏面，因為徹底喊停這筆交易會讓本就趨於冷淡的德中關係雪上加霜。

包括「時代周報」在內的許多德國媒體都指出，中遠集團儘管只購入少數股份，但是該公司十多年前也僅僅購買了希臘比雷埃夫斯港的少數股份，如今卻已經掌握了過半股權，完全控制了這一希臘最重要港口。

不過，慕尼黑大學經濟學研究所所長費斯特（Clemens Fuest）認為這種擔心有些言過其實。「中國投資 德國，其實冒了一定的風險，因為在特定情況下德國政府可以沒收中國企業投資的資產。比如當北京試圖藉機干擾港口運營時，柏林就可以立即將漢堡港置於政府監管之下」。

另法廣報導指出，在德國總理蕭茲批准中資購買漢堡港25%股份後，德國「商報」援引政府消息來源報道，德國政府還計畫批准中國收購德國埃爾默斯半導體技術公司的晶片生產。德商經濟部正在審查將Elmos的晶片工廠出售給其競爭對手Silex事宜，預計未來幾周獲得批准。據路透，Silex是中國賽微電子集團的瑞典子公司。

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