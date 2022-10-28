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德國終於點頭 允中企收購24.9%股權入股漢堡港

中國新聞組／北京28日電
德國政府批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(美聯社)
德國政府批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(美聯社)

德國總理蕭茲近日將訪問中國前，「中企入股德國漢堡港口」一案取得關鍵性進展。據德新社報導，德國政府26日最終批准了妥協方案，允許中遠海運控股旗下中遠海運港口有限公司收購德國漢堡港「福地」（Tollerort）集裝箱碼頭的24.9%股權。不過有報導稱爭取此案一年多的中遠集團卻對此表示「無法保證交易進行」；也有消息指中遠已同意了協議。

來源:YouTube

在蕭茲所屬的社民黨內閣成員的支持下，德國政府26日批准了中遠海運集團收購漢堡港物流公司三座碼頭之一的24.9%股份。德國政府批准的股權收購額低於中遠集團和漢堡港物流公司最初計畫的35%，並且在管理決策上沒有給中遠任何發言權。但在德國內部仍引發前所未有的抗議。

經濟部和自民黨控制的四個部參與了反對收購文件的起草，路透報導，反對文件說，中遠的投資擴大了中國在德國和歐洲運輸基礎設施上的影響力，加大了德國對中國的依賴。而中國還不允許德國參與中國港口。收購案還可能使中國在政治上得以利用德國和歐洲的重要基礎設施。

中遠的投資在德國內部和反對中資的歐洲盟友中製造了分歧，反對中國投資的人認為蕭茲日趨孤立。蕭茲定下周訪問中國。

漢堡市府擁有多數股權的漢堡港物流公司對政府批准表示歡迎，「我們讚賞政府以客觀和建設性的姿態找到解決之道，我們期待與中遠合作，根據新的條件及時達成協議」。

中遠是漢堡港物流公司的長期運輸客戶，物流公司最初計畫的中遠購進35%股份，是希望以此與中遠聯繫起來，以應對激烈的國際競爭。

德國之聲報導，中遠集團周三發布公告稱，據2021年所披露的購股協議，漢堡港物流公司同意出售的股份占目標註冊公司註冊股本的35%，但德方提出銷售股份的數量低於25%，並對股東權利設置「若干其他條件」。「交易事項須待先決條件達成或獲豁免後方可作實。概無保證交易事項將會進行或於何時進行」。

不過也有外電引述德國消息人士說，中遠已同意了協議。

觀察者網報導，這一收購比例少於最初計畫的35%，也意味著作為「少數股東」的中遠海控將無法獲得漢堡港的運營決策權。截止目前，中遠海運港口在全球37個港口投資46個碼頭，共營運367個泊位。除了海上航線，漢堡也是「一帶一路」中歐陸運的一個重要節點。

另德國之聲報導，德國最大內陸港口杜伊斯堡港股份公司周三宣布，中遠6月退出了杜伊斯堡港項目(DGT)的30%股份。退出原因沒有被披露。

德國 投資 蕭茲

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