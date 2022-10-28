中新增國內航線445條 1折機票催買氣

中國民航將執行新的冬春航季航班計畫，加開航線。(取材自央視)

從10月30日至明年3月25日，中國民航將執行新的冬春航季航班計畫，國內新開航線 445條。由於11月是傳統出行淡季，部分航班票價折扣較低，因此成都還出現了1折機票，訂票平台上還可找到低於200元的裸票。

央視財經報導，新航季國內新開的航線主要涉及包頭、揭陽、阿克蘇、德宏、鄂爾多斯等機場 與大連、杭州、昆明、深圳、重慶等機場間的航線。

新航季開啟後，54家國內航空公司每周將安排95173班客貨運航班，同比2021-2022年冬春航季增長2.31%。值得關注的是，37家國內航空公司將新開445條國內航線，每周安排6065班航班運營。

目前，從哈爾濱、瀋陽、北京 飛往三亞、海口、深圳、廣州、昆明等城市的「過冬遊」航線比較熱門，但由於11月份是傳統的出行淡季，仍有部分航班票價折扣較低。

東方航空四川分公司地面服務部經理董朋指出，在成都飛往南方的城市裡面，會有1到3折價格區間的情況。某訂票平台公共事務部經理劉杭稱， 11月有大量低價機票供旅客選擇，裸票價格低於200元。

每日經濟新聞報導，隨著雙11的到來，平台上參與促銷的的旅遊商品均為現貨開賣，消費者無需經歷付尾款等待期，旅遊商品可享受跨店每滿300減50，酒店套餐、樂園門票等旅遊商品均可享受折扣。

飛豬方面表示，今年雙11期間，平台上參與大促的近八成旅遊商品，從10月25日零點起即可直接預約使用，第一批上「囤旅遊」的人已預約出行。截至10月26日12點，飛豬平台上吉林長白山成為熱門核銷目的地第一名，萬達長白山國際度假區滑雪溫泉10店通兌酒店套餐，成為熱門核銷商品第一名。