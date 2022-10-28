20大後穩外交 北京下周迎4國領袖

坦尚尼亞女總統薩米婭．蘇盧胡．哈桑。（取材自百度百科）

中共20大甫落幕，隨即安排密集外交活動，全力穩定對外關係。下周日起，包括：越共中央總書記、巴基斯坦總理、德國 總理及坦尚尼亞總統將相繼訪問北京 。隨後，東協峰會、Ｇ20峰會、APEC非正式領袖峰會接連登場，國家主席習近平與國務院總理李克強 可望出席。預期穩定與周邊國家的關係，將是近期中共的外交重心。

據中國官方消息，越共中央總書記阮富仲將於10月30日至11月2日訪問中國；巴基斯坦總理謝里夫將於11月1日起訪問中國；坦尚尼亞總統哈桑則於11月2日至4日到訪中國。

德國政府早前表示，總理蕭茲計畫11月初訪問中國，但中國官方仍未證實此一消息。德國聯邦議院「人權委員會」跨黨派六人訪團近日訪問台灣，這是一個月來第二個訪台的德國議員團，會否影響蕭茲訪問北京仍須觀察。

外國領袖接連到訪北京，是2020年初新冠疫情爆發後首見。此外，下個月11日至13日在柬埔寨舉行的東協峰會，李克強可望出席。

11月15日至16日在印尼峇里島舉行的Ｇ20高峰會，及18日至19日在泰國曼谷舉行的APEC經濟領袖會議，目前外界普遍預期，習近平也將親自與會。

針對越共中央總書記阮富仲等外國政要將陸續到訪，以及將有三場重要多邊會議接連在亞洲舉行，上海解放日報形容，「全球治理將迎來『亞洲時刻』」。