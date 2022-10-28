我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

回應拜登? 習近平：願共尋中美正確相處之道

記者黃雅慧、陳言喬／綜合報導
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

拜登表態不尋求與中國發生衝突的同一天，習近平向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，稱中美加強溝通合作，有助世界和平發展，中方願同美方一起努力找到新時代中美「正確相處之道」。習此舉被指回應拜登，這也是中共20大後，中美兩國領導人首次就雙邊關係發表看法。

習這封賀信是中共20大後，習近平首度談到中美關係的看法，27日晚間央視新聞聯播特別將此消息放在頭條之後，釋放出對美的正面訊息。

習近平的賀信呼籲中美加強溝通，外媒關切中方是否計畫重啟8月暫停的中美兩軍戰區領導通話和氣候變遷等領域對話，中國外交部發言人毛寧27日對此表示，「中美重啟有關溝通，需要有利條件和氛圍」。

對於美國國務卿布林肯指北京不再接受兩岸關係現狀，毛寧稱，「台海的現狀是海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。試圖改變現狀的不是中方，而是民進黨當局台獨分裂活動和美方歪曲虛化一個中國原則」。

中國國防部發言人譚克非昨就美國軍售台灣指出，台灣的安全，歸根究柢要靠兩岸關係和平發展。美方的對台軍售行徑，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。

此外，美國總統拜登26日在白宮與軍事高層開會時表示，美國必須負責任地管理日益激烈的對中競爭，也要保持軍事優勢，並清楚表態不尋求衝突；他告訴中國國家主席習近平，「美中現在是激烈競爭，不需要衝突。」

這是中共20大後，拜登首度談到美中關係。拜登在開場白表示，美國要負責任地管理日益激烈的對中競爭，美國必須維持軍事優勢，他重申美國不尋求衝突。

自擔任美國副總統起，拜登數度和習近平對話，他說，拜習談話的時間比起其他世界領導人都多，有78小時，有講電話也有面對面；習近平則充滿自信，他清楚告訴中方，美中會有激烈競爭，但不需要衝突。

拜登 習近平 20大

上一則

湖南山火燒10天 4000人馳援 2消防員犧牲

下一則

中國擬大查稅？國考招2.5萬稅務員 占總數67%

延伸閱讀

拜登：美國晶片法 讓習近平「有點擔心」

拜登：美國晶片法 讓習近平「有點擔心」
20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮籲中方克制

20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮籲中方克制
觀察家看中共7常委：非領導班子 是執行團隊

觀察家看中共7常委：非領導班子 是執行團隊
G20峰會下月登場 白宮：拜登無意會普亭

G20峰會下月登場 白宮：拜登無意會普亭

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議