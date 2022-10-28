回應拜登? 習近平：願共尋中美正確相處之道

美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

在拜登 表態不尋求與中國發生衝突的同一天，習近平 向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，稱中美加強溝通合作，有助世界和平發展，中方願同美方一起努力找到新時代中美「正確相處之道」。習此舉被指回應拜登，這也是中共20大 後，中美兩國領導人首次就雙邊關係發表看法。

習這封賀信是中共20大後，習近平首度談到中美關係的看法，27日晚間央視新聞聯播特別將此消息放在頭條之後，釋放出對美的正面訊息。

習近平的賀信呼籲中美加強溝通，外媒關切中方是否計畫重啟8月暫停的中美兩軍戰區領導通話和氣候變遷等領域對話，中國外交部發言人毛寧27日對此表示，「中美重啟有關溝通，需要有利條件和氛圍」。

對於美國國務卿布林肯指北京不再接受兩岸關係現狀，毛寧稱，「台海的現狀是海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。試圖改變現狀的不是中方，而是民進黨當局台獨分裂活動和美方歪曲虛化一個中國原則」。

中國國防部發言人譚克非昨就美國軍售台灣指出，台灣的安全，歸根究柢要靠兩岸關係和平發展。美方的對台軍售行徑，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。

此外，美國總統拜登26日在白宮與軍事高層開會時表示，美國必須負責任地管理日益激烈的對中競爭，也要保持軍事優勢，並清楚表態不尋求衝突；他告訴中國國家主席習近平，「美中現在是激烈競爭，不需要衝突。」

這是中共20大後，拜登首度談到美中關係。拜登在開場白表示，美國要負責任地管理日益激烈的對中競爭，美國必須維持軍事優勢，他重申美國不尋求衝突。

自擔任美國副總統起，拜登數度和習近平對話，他說，拜習談話的時間比起其他世界領導人都多，有78小時，有講電話也有面對面；習近平則充滿自信，他清楚告訴中方，美中會有激烈競爭，但不需要衝突。