中媒：德總理遲未獲中方確認訪問 因中企收購漢堡港股權受阻

部分德國反華勢力阻撓中企中遠集團（Cocso）收購漢堡港一個碼頭部分股權。圖為26日停泊在漢堡港上的一艘中遠貨櫃輪。（美聯社）

德國 政府很早就透露總理蕭茲 計畫11月訪問中國，但始終未獲中方確認，反倒是越南 共產黨總書記阮富仲10月底捷足先登訪問中國，並獲中國中聯辦確認。中國新民周刊稱，因為有越南與中國沒有齟齬等三大原因。

新民周刊稱，之所以中方對越南、德國兩國高層訪華之事之披露有所不同，是有三大原因，第一，德國在漢堡港上的問題沒有明確答復。由此造成蕭茲哪怕訂好了行程，也未必能夠在專機起飛前得到中方確認。而中方確認阮富仲訪華，可見中越之間目前沒有類似齟齬。

報導稱，還真怪不得蕭茲。蕭茲已在多個場合多次聲明，德國也好，歐洲也罷，不可能和中國脫鉤。這種情況下，中方不可能針對蕭茲本人採取什麼抵制行動。

但是德國方面，確實出現了一些狀況。本來，中國企業準備收購漢堡港部分股權，這就是個在商言商的商業行為，可一些德國的反華勢力卻借題發揮，不僅阻撓收購，還以此為題把蕭茲「架到火上烤」。

第二大原因，阮富仲訪華，是一次黨際交流；而蕭茲可能的訪華之旅，是一次德中兩國領導人的國際交流。共產黨人還是要有國際主義信念的。黨際交流和兩國政府之間的交流，是不同的。黨際交流，特別是共產黨與共產黨之間的黨際交流—確實有更多共同語言。

在中共20屆一中全會後，阮富仲不僅向中共最高領導人發賀電，且是以越共中央的名義，以及他個人的名義，發的「雙重名義」賀電。

第三大原因，中越都是發展中國家。且中國的改革開放給越南革新開放以重要啟示。中越經貿關係發展良好。2019年至2020年，中國是越南第四大投資國。2021年成為越南第三大投資國，截至2021年底中國企業累計在越投資213億美元。

問題在於，德國與中國的經貿往來，無論規模還是層級，都在中越經貿關係之上。同時，德國還是發達資本主義國家，在許多方面還存在中國學習借鑒之處。而中國的發展經驗，同樣讓德國獲得了不小的經濟實惠，以及自身的發展潛力。

在德來說，對華交往令其獲得經濟實惠之事，贊同者眾；獲得更多發展潛力，明白者，目前還是少。

報導說，無論如何，中德建交50周年之際，來而有往，總比不來不往強。