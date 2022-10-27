中國跨境航班30日起大幅增加 上海—台北航線遭熱搜

圖為早前停泊在上海浦東國際機場的長榮航空班機。（記者林則宏／攝影）

本月30日起，中國將執行的2022/2023年冬春航季航班計劃，跨境航班將大幅增加。消息傳出後，網路旅遊平台機票搜索量就明顯增加。中國《財經網》稱，上海—台北、香港—南京、上海—澳門 、青島—首爾等航線 尤為熱門。

中國民航局26日宣布，10月30日至明年3月25日將執行2022/2023年冬春航季航班計劃。其中，中外航空公司計劃每周安排國際客運航班840班，較2021/2022年冬春航季增加105.9％；中國33個航點與台灣桃園等四個航點間每周將安排676班航班。

雖然中國民航局是在26日正式宣布這項消息，但中國各航空公司與機場 早前就已陸續發布冬春航季航班計劃。例如，中國南方航空本月19日公布2022年冬春航季計劃，將執飛654條航線，其中國內航線607條，國際及港澳台航線47條。

湖南岳陽機場更早在本月14日公告，將自10月30日起，開始執行冬春季航班計劃。因此，本月中旬起，中國網路上的機票搜索量就明顯攀升。

旅遊平台「同程旅行」的數據顯示，截至本月24日，「同程旅行」平台入境機票搜索量比9月同期增加63%，預訂量也成長28%。

《財經網》報導，另一家網路旅遊平台「去哪兒」的資料更顯示，10月以來，國際、港澳台航班搜索量月比大增九成。其中，上海—台北等航線較為熱門。

此外，隨著航班數量增多，票價也開始下降。10月，中國國際航線平均票價（不含稅）約人民幣1萬元（1383.4美元），比起9月下跌近19%。

「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔告訴《財經網》，若新增國際、港澳台航班飛滿，則航班量將接近疫情前2019年的20%。

雖然上海往返台灣的航線受到高度關注，但兩岸航空公司目前都尚未公布最新的航班計劃。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧認為，中國便利國際商務人員來華的利好政策密集釋放，是在政策層面為擴大對外開放，以及更廣泛的人員跨境流動進行的一系列積極準備。

張致寧指出，國際商務人員在華流動性的釋放，不僅利好國際商貿，也將為中國開放入境旅遊積累寶貴經驗。