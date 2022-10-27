假服務真監控？中設海外警察服務站 加、荷也查

荷蘭媒體以「中國在荷蘭設置非法警察局」為題報導。（取材自推特）

中共20大後展現更極權的局面，各國關注中國當局對該國的潛在威脅；據悉中國在全球30個國家設立至少54個「海外110警察 服務站」，其中3個位於大多倫多、2個在荷蘭。加拿大 及荷蘭政府已啟動調查是否涉嫌違法。

據了解，早前愛爾蘭和西班牙媒體報導，當地政府已經對中國在境內設置「海外110警察服務站」展開調查。

自由亞洲電台報導，中國當局表示，這些服務站是為了方便中國公民更換駕照 和身分證，但是國際人權組織「保護衛士」報告顯示，這些站點其實是中國當局監控和騷擾海外中國人的控制中心。中國外交部發言人汪文彬在例行發布會上說，這些報導是「完全錯誤的」，中國政府「充分」尊重其他國家的主權。

加拿大國會加中關係委員會25日舉行聽證會，聚焦於中共20大後政局變化的影響，與會的議員關注中國威脅性擴大，專家證人呼籲渥太華不應該允許外國政府在加拿大設立海外警察據點。

資深媒體人、曾出版「熊貓的利爪」一書的作者文達峰（Jonathan Manthorpe）表示，他的書中已提過中國駐溫哥華領事館曾經申請想設立海外公安據點一事，當時並沒有獲得批准，但如今多倫多有三個據點，估計溫哥華等其他城市可能都有類似的據點，只是尚未攤在陽光下。

文達峰說：「中國說這些站點是提供更換駕照和身分證的服務，根本是一派胡言，它們是中國在海外擴張執法權的一種管道，我們的司法系統不能允許這種行為發生。」

法廣引述法新社報導，荷蘭當局26日表示，他們正對中國在荷蘭設立兩個「海外警察服務站」監視異議分子的報導展開調查。荷蘭外交部發言人馬克西姆-霍文坎普（Maxime Hovenkamp）表示：「外交部目前正在調查這些所謂警察服務站的活動，並將採取適當的措施。」他還補充道，「我們確實沒有通過外交渠道被告知有這些中心」。

據荷蘭媒體報導，這兩個中國「警察服務站」，一個設在阿姆斯特丹，另一個設在鹿特丹，聲稱其工作是為中國公民提供外交幫助，但並未向荷蘭政府申報。