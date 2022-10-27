我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

假服務真監控？中設海外警察服務站 加、荷也查

中國新聞組／北京27日電
荷蘭媒體以「中國在荷蘭設置非法警察局」為題報導。（取材自推特）
荷蘭媒體以「中國在荷蘭設置非法警察局」為題報導。（取材自推特）

中共20大後展現更極權的局面，各國關注中國當局對該國的潛在威脅；據悉中國在全球30個國家設立至少54個「海外110警察服務站」，其中3個位於大多倫多、2個在荷蘭。加拿大及荷蘭政府已啟動調查是否涉嫌違法。

據了解，早前愛爾蘭和西班牙媒體報導，當地政府已經對中國在境內設置「海外110警察服務站」展開調查。

自由亞洲電台報導，中國當局表示，這些服務站是為了方便中國公民更換駕照和身分證，但是國際人權組織「保護衛士」報告顯示，這些站點其實是中國當局監控和騷擾海外中國人的控制中心。中國外交部發言人汪文彬在例行發布會上說，這些報導是「完全錯誤的」，中國政府「充分」尊重其他國家的主權。

加拿大國會加中關係委員會25日舉行聽證會，聚焦於中共20大後政局變化的影響，與會的議員關注中國威脅性擴大，專家證人呼籲渥太華不應該允許外國政府在加拿大設立海外警察據點。

資深媒體人、曾出版「熊貓的利爪」一書的作者文達峰（Jonathan Manthorpe）表示，他的書中已提過中國駐溫哥華領事館曾經申請想設立海外公安據點一事，當時並沒有獲得批准，但如今多倫多有三個據點，估計溫哥華等其他城市可能都有類似的據點，只是尚未攤在陽光下。

文達峰說：「中國說這些站點是提供更換駕照和身分證的服務，根本是一派胡言，它們是中國在海外擴張執法權的一種管道，我們的司法系統不能允許這種行為發生。」

法廣引述法新社報導，荷蘭當局26日表示，他們正對中國在荷蘭設立兩個「海外警察服務站」監視異議分子的報導展開調查。荷蘭外交部發言人馬克西姆-霍文坎普（Maxime Hovenkamp）表示：「外交部目前正在調查這些所謂警察服務站的活動，並將採取適當的措施。」他還補充道，「我們確實沒有通過外交渠道被告知有這些中心」。

據荷蘭媒體報導，這兩個中國「警察服務站」，一個設在阿姆斯特丹，另一個設在鹿特丹，聲稱其工作是為中國公民提供外交幫助，但並未向荷蘭政府申報。

警察 加拿大 駕照

上一則

石泰峰接統戰部 「北大神童」李書磊掌中宣部

下一則

國際航班10月30日起倍增 中國重啟國門釋信號?

延伸閱讀

美管制令衝擊大 台積供應商ASMI預料對中銷售衰減40%

美管制令衝擊大 台積供應商ASMI預料對中銷售衰減40%
小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
傳飛官受聘訓練中國空軍 加拿大國防部展開調查

傳飛官受聘訓練中國空軍 加拿大國防部展開調查

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法